Veniturile magistraților în 2026, dezvăluite. Cât câștigă un judecător și cât primește un procuror

Veniturile magistraților în 2026, dezvăluite. Cât câștigă un judecător și cât primește un procuror
Salarii magistrați/ sursa foto: colaj CANCAN
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Diferențele salariale se văd cu ochiul liber în România. Salariul mediu net a ajuns să fie în luna iulie a acestui an 5.820 de lei, dar puterea de cumpărare era cu 2,5% mai mică decât acum un an. Pe de altă parte, dacă vorbim de veniturile magistraților, se poate observa că sunt considerabil mai mari, iar salariile diferă de la o funcție la alta. 

Salariile magistraților diferă în funcție de nivelul instanței, vechime și grad profesional. De exemplu, un judecător stagiar poate avea un venit de aproximativ 7.000 de lei, ceea ce înseamnă că primește cu aproape 1.200 de lei mai mult decât câștigă un angajat cu salariu mediu net din țara noastră. Pe de altă parte, procurorii se bucură de un venit mult mai mare, care poate să depășească pragul de 20.000 de lei net pe lună.

Salarii magistrați

Salarii magistrați/ Sursă foto: Pixabay

Veniturile magistraților în 2026

Ultimele date făcute publice de Consiliul Superior al Magistraturii arată că un judecător definitiv poate primi lunar de la 10.486  până la 16.157 de lei net, dacă vorbim de o vechime de peste 20 de ani.

De asemenea, la nivelul curții de apel, salariul unui judecător poate porni de la aproximativ 16.309 lei, iar după o vechime de peste 20 de ani poate ajunge până la 20.300 de lei net.

Cât câștigă un procuror

Salariile procurorilor sunt considerabil mai mari. La parchetele de pe lângă judecătorii, veniturile nete sunt în jur de 10.400-16.000 de lei, în funcție de vechime. Totodată, la parchetele de pe lângă curțiile de apel salariile pot ajunge la 20.000 de lei net.

Mai mult decât atât, dacă ne referim la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, veniturile pot depăși 22.000 de lei net, în funcție de vechime și de drepturile salariale aplicabile.

Un aspect important de precizat este că venitul unui magistrat nu este format doar din indemnizația de încadrare. La acestea se pot adăuga sporuri prevăzute de lege, inclusiv pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, condiții de muncă sau confidențialitate. Astfel, după adăugarea sporurilor totale, venitul brut total poate ajunge, în cazul unor magistrați, la 30.000 de lei

Cât este salariul mediu net în România

Potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, în iulie 2026, salariul mediu brut în România a fost de 9.709 lei, iar cel net de 5.820 de lei. Față de anul trecut, putem constata o creștere de 5,5%.

Cu toate acestea, nu putem să nu aducem în discuție scumpirile care au tot avut loc în ultima perioadă. Cu alte cuvinte, chiar dacă salariul mediu net este mai mare, banii se duc în general pe mai puține bunuri și servicii decât în anul 2025.

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