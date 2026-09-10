Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine

Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
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Ce salarii au Radu Vâlcan și Irina Fodor la Antena 1
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Irina Fodor și Radu Vâlcan se numără printre prezentatorii celor mai urmărite producții de la Antena 1, iar emisiunile pe care le prezintă au reușit să rămână în atenția publicului de-a lungul anilor. Veniturile lor ar fi, pe măsura succesului proiectelor pe care le prezintă.

Atât Asia Express, cât și Insula Iubirii au devenit producții de referință pentru Antena 1 și se bucură în continuare de aprecierea publicului, ajungând la sezonul 9, respectiv sezonul 10. Radu Vâlcan este prezentatorul emisiunii încă de la debut și a rămas la cârma proiectului de-a lungul tuturor sezoanelor. În cazul Asia Express, Irina Fodor a preluat rolul de prezentatoare începând cu sezonul 4, în 2021, când i-a luat locul Ginei Pistol.

Ce salarii au Radu Vâlcan și Irina Fodor la Antena 1

Potrivit unor informații vehiculate despre veniturile vedetelor Antena 1, Irina Fodor încasează aproximativ 25.000 de euro pentru un sezon de Asia Express. Prezentatoarea petrece în jur de 10 săptămâni la filmări, perioadă în care trebuie să facă față unui program solicitant, deplasărilor constante și condițiilor dificile specifice competiției filmate în afara țării.

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Sursa foto: Social media

În cazul lui Radu Vâlcan, suma vehiculată pentru un sezon de Insula Iubirii se situează între 10.000 și 15.000 de euro. Spre deosebire de Asia Express, filmările pentru acest proiect ar dura aproximativ trei săptămâni.

Dacă privim strict suma totală primită pentru un sezon, Irina Fodor ar ieși în avantaj, cu aproximativ 25.000 de euro. În schimb, dacă luăm în calcul timpul petrecut la filmări, Radu Vâlcan ar avea un câștig mai mare raportat la fiecare săptămână de muncă, având un proiect mult mai scurt.

Ambele emisiuni pot fi urmărite la Antena 1. Insula Iubirii este difuzată vineri și sâmbătă, în timp ce Asia Express poate fi urmărită de duminică până miercuri.

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Suma uriașă plătită lunar de Radu Vâlcan și de Adela Popescu, ca taxă de școlarizare a copiilor. Cei 3 băieți învață la școala privată „Olga Gudynn” din Voluntari

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