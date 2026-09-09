Diana Belbiță, asaltată de bărbați deși e căsătorită. Mesajul dur pe care l-a transmis: ”Pentru cei care nu înțeleg”

Diana Belbiță, asaltată de bărbați deși e căsătorită. Mesajul dur pe care l-a transmis: ”Pentru cei care nu înțeleg”
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Diana Belbița, asaltată de bărbați/ sursa foto: facebook
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Diana Belbiță, cunoscută sportivă de arte marțiale a făcut un pas important în viața ei. Fosta concurentă Exatlon s-a căsătorit în mare secret, în luna aprilie a anului 2025. Cu toate acestea, ea este în continuare asaltată de bărbați, așa că a decis să le transmită un mesaj important.

Diana Belbiță este una dintre cele mai cunoscute și apreciate sportive de arte marțiale din România. Aceasta a participat la Exatlon, însă când vine vorba de viața personală este discretă. Tocmai din acest motiv, în aprilie 2025, bruneta s-a căsătorit în mare secret cu iubitul ei, Cameron VanCamp, un luptător american.

Cu toate acestea, vedeta este asaltată de bărbați și, chiar dacă le spune că are un soț, pretendenții nu se lasă. Diana a transmis un mesaj ferm pentru ei, dar a postat și o imagine rară cu partenerul ei de viață. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Diana Belbiță, asaltată de bărbați. Mesajul publicat de sportivă

Diana Belbiță este râvnită de mulți bărbați. Chiar dacă nu se afișează împreună cu soțul ei, asta nu înseamnă că el nu există sau că sunt probleme în paradis. Dimpotrivă! De curând, sportiva a publicat în mediul online o imagine rară cu partenerul ei, Cameron VanCamp.

Diana Belbița, asaltată de bărbați/ sursa foto: facebook

Diana Belbița, asaltată de bărbați/ sursa foto: facebook

Mai mult decât atât, a scris și un mesaj ferm pentru bărbații care încă o caută și nu înțeleg că este căsătorită. Fosta concurentă de la Exatlon i-a „înțepat” și pe cei care spuneau că nu va avea noroc în dragoste.

„Pentru cei care încă nu au înțeles: SUNT CĂSĂTORITĂ. Primesc în continuare mesaje de la bărbați care insistă să le răspund, să ieșim, să fim împreună sau chiar să îi sun „acum, acum”, lăsându-mi numărul lor de telefon. Unii scriu de zeci de ori, nu doar o dată. Iar când le spun că sunt căsătorită, răspunsul lor este: „Nu am văzut nicio postare recentă pe Facebook, deci minți.” Așa că las poza asta aici, poate de data asta avem și dovada. Aaa da, asta e și pentru ăia care spun că nu o să mă ia nimeni” , a scris Diana Belbiță pe Facebook.

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