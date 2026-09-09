În ce relații a rămas Gina Pistol cu tatăl ei, după divorțul părinților: ”Cea mai mare greșeală!”

În ce relații a rămas Gina Pistol cu tatăl ei, după divorțul părinților: ”Cea mai mare greșeală!”
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Gina Pistol / Sursa foto: Social media
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Gina Pistol a făcut dezvăluiri emoționante despre anii copilăriei și despre impactul pe care l-au avut anumite lipsuri asupra sa. Vedeta a povestit cât de dificil i-a fost să se dezvolte fără prezența tatălui său. Privind în urmă, prezentatoarea consideră că momentele grele prin care a trecut au contribuit la formarea caracterului său și au ajutat-o să devină persoana puternică de astăzi.

Acum, prezentatoarea TV se bucură de stabilitatea și liniștea pe care și le-a dorit dintotdeauna. Vedeta este alături de familia sa și vorbește cu recunoștință despre viața pe care o are în prezent.

Drumul până aici nu a fost însă lipsit de obstacole. Anii copilăriei au venit cu momente dificile, mai ales după ce părinții ei au ales să meargă pe drumuri separate, pe când Gina era încă o copilă.

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„Sunt multe lipsuri”

Despărțirea părinților a avut loc într-o perioadă în care Gina Pistol avea doar șase ani. Acel moment avea să-i influențeze profund anii ce au urmat. Vedeta a crescut în Roșiorii de Vede, fiind îngrijită în mare parte de bunica sa.

După separare, tatăl Ginei, Emil Pistol, și-a construit o nouă familie. Acesta s-a recăsătorit și a devenit tată pentru încă doi copii, din relația cu noua sa parteneră.

Gina Pistol vorbește astăzi despre trecut cu mai multă înțelegere și fără să-și învinovățească părinții. Vedeta consideră că felul în care a fost educată era specific generației de atunci, când apropierea emoțională dintre părinți și copii nu era privită ca o prioritate, iar adulții nu știau întotdeauna cum să-și exprime afecțiunea sau să fie prezenți sufletește în viața celor mici.

Deși perioada copilăriei a venit cu multe neajunsuri, Gina Pistol consideră că acele experiențe au avut și un rol important în formarea sa. Vedeta spune că a învățat de timpuriu să se descurce singură și să fie atentă la oamenii din jur. În timp, această nevoie de a se proteja a contribuit la dezvoltarea unei intuiții puternice, care o ajută să își dea seama rapid de intențiile celor cu care interacționează.

„Sunt un copil care a crescut fără tată… Și deși a fost dramatic o perioadă de timp, o perioadă dramatică din viața mea, că sunt multe lipsuri acolo și, din punct de vedere al organizării familiei și a casei… Și, pe urmă, ca și suport pentru că eu, ca orice copil, aveam nevoie de o figură maternă și una paternă…

Mie mi-a lipsit asta și a trebuit, cumva, să-mi dezvolt alte skill-uri. Cam asta a fost! Și mama… Ca toți părinții de pe vremea aia, care nu știau să se implice emoțional așa mult în creșterea unui copil. Adică, îți asigurau hrană, minimul necesar… Că nici ei, bieții de ei, la rândul lor, nu au fost crescuți cu „Stai să te ascult și pe tine! Îți spun eu, părintele tău, ce este mai bine, dar hai spune-mi și părerea ta și să vedem de ce ar trebui să facem ca mine!”.

Emoțiile nu prea contau. Dar eu am făcut haz de necaz, le ambalam frumos tot ce se întâmplă mai puțin frumos în viața mea.”, a transmis Gina Pistol pentru Sold Out Media.

Sursa foto: Social media

Absența tatălui a afectat-o profund pe Gina Pistol

După despărțirea de mama Ginei, Emil Pistol și-a întemeiat o nouă familie, alături de femeia cu care are încă doi copii. În primii ani, tatăl vedetei a continuat să țină legătura cu aceasta, însă apropierea dintre ei s-a pierdut treptat. Comunicarea a devenit tot mai rară, până când cei doi au ajuns să nu își mai vorbească.

Gina Pistol a povestit că tatăl său nu a avut o prezență constantă nici în copilăria ei, nici în viața fratelui său, lucru care a contribuit la distanțarea dintre ei de-a lungul timpului.

„Cea mai mare greșeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul tată nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta’, a declarat Gina Pistol în trecut.

În ciuda distanței dintre ei, legătura dintre Gina Pistol și tatăl său nu s-a rupt complet. Cei doi păstrează contactul, se reîntâlnesc cu ocazia momentelor importante din familie și încearcă să fie prezenți unul pentru celălalt atunci când este nevoie.

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Fiica Ginei Pistol a surprins-o cu o replică neașteptată. „Mi se pare foarte profund”

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