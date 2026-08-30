Fiica Ginei Pistol a surprins-o cu o replică neașteptată. „Mi se pare foarte profund”

Fiica Ginei Pistol a surprins-o cu o replică neașteptată. „Mi se pare foarte profund”
Gina Pistol și fetița ei
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Gina Pistol a rămas fără cuvinte în fața unei replici venite chiar de la fiica ei!** Josephine era încă foarte mică atunci, însă vorbele pe care le-a rostit într-o seară obișnuită i-au dat peste cap mamei toate așteptările. Prezentatoarea a povestit abia acum ce s-a întâmplat.

Fiica ei, Josephine, era la vârsta la care începea să lege propoziții, iar vedeta nu se aștepta nicio clipă să audă de la ea ceva atât de neașteptat. În acea seară, fetița era în pat alături de mama și tatăl ei, Smiley. Totul decurgea normal până când Josephine și-a îndreptat privirea către Gina Pistol și i-a spus câteva cuvinte care au blocat-o pur și simplu.

Gina Pistol, surprinsă de fiica ei

Prezentatoarea a spus că s-a uitat la soțul ei șocată după ce a auzit replica fiicei lor. Gina a recunoscut că nu se aștepta ca o fetiță atât de mică să formuleze o idee pe care ea a perceput-o drept extrem de profundă.

„A spus o chestie când era mai mică, cred că putea să facă propoziții. Și eram eu, ea la mijloc și Andrei în pat. Și se uită așa la mine și mi-a zis o chestie care mi s-a părut (wow) să vină de la un copil. S-a uitat așa și a zis: Mama, mă văd pe mine prin ochii tăi. Și mă uit la bărbată-miu și-i zic: Ce-a fost asta?. Cum să zică un copil asta? Mi se pare o chestie foarte profundă. E genul de ți-o tatuezi.

Gina Pistol și fetița ei

Gina Pistol și fetița ei

Și generație, bă băiatule. Deci oricum copiii ăștia vin cu alt soft, nu știu ce se întâmplă. Și mai are (momente în care spune lucruri care o uimesc – n.red.), deși, da, în rest e un copil absolut normal”, a povestit Gina Pistol.

Cum este, de fapt, micuța Josephine

Prezentatoarea a povestit și despre temperamentul fiicei sale și despre lucrurile pe care le observă la ea încă de pe acum. Gina Pistol a spus că Josephine este sensibilă, empatică, blândă și creativă. În plus, vedeta consideră că micuța are o forță interioară care o face diferită.

„Fiecare mamă își vede copilul super deosebit și special, dar fiica mea nu o să fie un om banal. Se vede pe ea că are esența unui spirit puternic. Ea ne-a ales pe noi să-i fim părinți, să o ghidăm în viață. Sper eu să-i dăm ce e mai bun de la fiecare.

E și ea foarte empatică, e foarte sensibilă la emoții. E un copil foarte blând și foarte bun. Este foarte amuzantă, este foarte creativă. Are niște priviri și niște, când dansează, niște mișcări. Păi tu unde le știi și cu copilul ăsta? Dar chestia m-a, m-a… Mi-a dat un pic așa, știi, hei, uu. Mă văd pe mine prin ochii tăi. Aia mi s-a părut”, a mai povestit prezentatoarea de la Pro TV.

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