Gina Pistol, dezvăluiri sincere despre apariția în Playboy: ”Am regretat când vedeam pictorialele. Mi-am imaginat că o să fie altfel”

Reflectând la perioada de lansare în showbizul românesc, Gina Pistol a mărturisit că decizia care i-a schimbat viața a fost aceea de a poza în Playboy. Privind în urmă, soția lui Smiley recunoaște că acel moment a contribuit la parcursul ei actual, trăind în prezent exact viața pe care și-a proiectat-o încă de când era copil.

Invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, Gina Pistol a vorbit despre decizia care i-a schimbat complet traiectoria vieții. Privind în urmă, ea recunoaște că s-a uitat mult timp cu regret la cele patru pictoriale realizate pentru revista Playboy, însă poate afirma acum că acea alegere a fost strâns legată de evoluția sa profesională din anii ce au urmat.

Gina Pistol: „În capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel”

Gina Pistol a pozat prima dată în Playboy când avea doar 19 ani, în anul 2000. A renunțat la haine și a devenit unul dintre „iepurașii” care au epuizat tirajele publicației. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, pentru acele fotografii îndrăznețe, soția lui Smiley a fost răsplătită cu doar 1.000 de dolari, sumă infimă în comparație cu banii pe care îi primeau alte femei celebre.

Sabin Tudor: Care a fost forța care ți-a schimbat cel mai mult traiectoria vieții? Gina Pistol: Clar decizia pe care am luat-o atunci să apar în Playboy. Sabin Tudor: Ai regretat vreodată asta? Gina Pistol: Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie. Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt ok cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine.

Gina Pistol a pozat de patru ori în Playboy, apărând chiar pe coperta numărului aniversar 100. Întrebată dacă mai păstrează pictorialele, prezentatoarea de la MasterChef a mărturisit că mama sa este cea care deține „arhiva” din vremurile de glorie.

Deși Playboy i-a deschis primele uși în showbiz, Gina Pistol este convinsă că parcursul ei în viață nu s-a bazat strict pe acele fotografii provocatoare. Ea consideră că norocul și destinul au jucat un rol decisiv în evoluția sa și în cariera pe care și-a construit-o ulterior în televiziune.

Sabin Tudor: Ai revista acasă? Gina Pistol: Am, sunt reviste. Cred că am apărut în patru. Nu, mama cred că le are. Eu mutându-mă de mai multe ori… mai căram și revistele după mine?! Ăla a fost un episod care practic mi-a schimbat viața, după care nu știu, cumva a ținut de mine restul drumului. Că mai sunt, așa, știi, persoane care spun: „Bă, dar cum… ce sfaturi îmi dai și mie, că uite, am și eu o fată sau nu știu ce, vrea să ajungă să prezinte la TV?!”. Și am zis că degeaba le spun exact pașii pe care eu i-am făcut, pentru că până la urmă ține și de destinul fiecăruia. Sabin Tudor: Consideri că ai avut noroc? Gina Pistol: Da! Eu am avut noroc în viață. Unii zic că norocul nu există, destinul nu există, dar eu cred foarte mult în destin. Stând acum și gândindu-mă la tot ce îmi doream când eram mică… băi, eu chiar trăiesc viața pe care mi-am proiectat-o de când eram copil.

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