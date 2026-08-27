Gina Pistol, dezvăluiri sincere despre apariția în Playboy: ”Am regretat când vedeam pictorialele. Mi-am imaginat că o să fie altfel”

Gina Pistol/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Reflectând la perioada de lansare în showbizul românesc, Gina Pistol a mărturisit că decizia care i-a schimbat viața a fost aceea de a poza în Playboy. Privind în urmă, soția lui Smiley recunoaște că acel moment a contribuit la parcursul ei actual, trăind în prezent exact viața pe care și-a proiectat-o încă de când era copil. 

Invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, Gina Pistol a vorbit despre decizia care i-a schimbat complet traiectoria vieții. Privind în urmă, ea recunoaște că s-a uitat mult timp cu regret la cele patru pictoriale realizate pentru revista Playboy, însă poate afirma acum că acea alegere a fost strâns legată de evoluția sa profesională din anii ce au urmat.

Gina Pistol: „În capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel”

Gina Pistol a pozat prima dată în Playboy când avea doar 19 ani, în anul 2000. A renunțat la haine și a devenit unul dintre „iepurașii” care au epuizat tirajele publicației. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, pentru acele fotografii îndrăznețe, soția lui Smiley a fost răsplătită cu doar 1.000 de dolari, sumă infimă în comparație cu banii pe care îi primeau alte femei celebre.

Sabin Tudor: Care a fost forța care ți-a schimbat cel mai mult traiectoria vieții?

Gina Pistol: Clar decizia pe care am luat-o atunci să apar în Playboy.

Sabin Tudor: Ai regretat vreodată asta?

Gina Pistol: Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie.

Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt ok cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine.

Gina Pistol a pozat de patru ori în Playboy, apărând chiar pe coperta numărului aniversar 100. Întrebată dacă mai păstrează pictorialele, prezentatoarea de la MasterChef a mărturisit că mama sa este cea care deține „arhiva” din vremurile de glorie.

Deși Playboy i-a deschis primele uși în showbiz, Gina Pistol este convinsă că parcursul ei în viață nu s-a bazat strict pe acele fotografii provocatoare. Ea consideră că norocul și destinul au jucat un rol decisiv în evoluția sa și în cariera pe care și-a construit-o ulterior în televiziune.

Sabin Tudor: Ai revista acasă?

Gina Pistol: Am, sunt reviste. Cred că am apărut în patru. Nu, mama cred că le are. Eu mutându-mă de mai multe ori… mai căram și revistele după mine?! Ăla a fost un episod care practic mi-a schimbat viața, după care nu știu, cumva a ținut de mine restul drumului. Că mai sunt, așa, știi, persoane care spun: „Bă, dar cum… ce sfaturi îmi dai și mie, că uite, am și eu o fată sau nu știu ce, vrea să ajungă să prezinte la TV?!”. Și am zis că degeaba le spun exact pașii pe care eu i-am făcut, pentru că până la urmă ține și de destinul fiecăruia.

Sabin Tudor: Consideri că ai avut noroc?

Gina Pistol: Da! Eu am avut noroc în viață. Unii zic că norocul nu există, destinul nu există, dar eu cred foarte mult în destin. Stând acum și gândindu-mă la tot ce îmi doream când eram mică… băi, eu chiar trăiesc viața pe care mi-am proiectat-o de când eram copil.

CITEȘTE ȘI: Dieta care o ajută pe Gina Pistol să se mențină în formă. Prezentatoarea TV a slăbit din nou

Gina Pistol a spus adevărul despre relația cu tatăl său. „N-am aparținut nimănui”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum a reacționat iubita lui Erling Haaland când i-a văzut noul look. Imaginile s-au viralizat
Cum a reacționat iubita lui Erling Haaland când i-a văzut noul look. Imaginile s-au viralizat
Ce a pățit Liviu Vârciu la un hotel all-inclusive din Bulgaria: ”Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce”
Ce a pățit Liviu Vârciu la un hotel all-inclusive din Bulgaria: ”Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce”
Dragoș Cocalaru îi cheamă pe Meko și Cezar Petcu în ring. „Nu există împăcare”
Dragoș Cocalaru îi cheamă pe Meko și Cezar Petcu în ring. „Nu există împăcare”
Ce diagnostic a primit Andrei Rotaru de la medicii psihiatri: „Am stat 10 zile acolo, sedat”
Ce diagnostic a primit Andrei Rotaru de la medicii psihiatri: „Am stat 10 zile acolo, sedat”
Detaliul care i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu, în accidentul teribil de pe Bd. Expoziției
Detaliul care i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu, în accidentul teribil de pe Bd. Expoziției
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Adevarul
Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Mediafax
Incident în timpul unui exercițiu militar la Târgu Mureș. Doi parașutiști au ajuns la spital după aterizare
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Click.ro
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
go4it.ro
Drona românească imună la bruiaj: zboară complet fără GPS
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Gandul.ro
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.