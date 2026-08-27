Ce diagnostic a primit Andrei Rotaru de la medicii psihiatri: „Am stat 10 zile acolo, sedat”

Ce diagnostic a primit Andrei de la medicii psihiatri
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În ultimele luni, viața lui Andrei Rotaru a fost un adevărat carusel de emoții și întâmplări. Despărțirea definitivă de Cristina Petre a venit cu un episod destul de tensionat, iar fostul concurent de la Insula Iubirii a ajuns chiar la Spitalul Obregia. Ce diagnostic a primit Andrei de la medicii psihiatri?

Andrei și Cristina au devenit cunoscuți publicului larg după ce au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Andrei a picat repede în ispită, provocându-i o suferință profundă partenerei sale. Cei doi au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă aceștia au ajuns în cele din urmă, din nou, la despărțire. Una definitivă de această dată.

Ce diagnostic a primit Andrei de la medicii psihiatri?

Despărțirea dintre Andrei Rotaru și Cristina Petre a fost una cu scântei. Fostul concurent Insula Iubirii a ajuns la spitalul de psihiatrie, după ce fosta lui iubită l-a dat dispărut. După ce a fost găsit de oamenii legii, acesta ar fi devenit agitat și chiar violent, lucrurile au escaladat, iar în cele din urmă el a ajuns la Spitalul Obregia din București.

Andrei a petrecut 10 zile în spitalul de psihiatrie, iar acum a vorbit despre cum s-a simțit acolo, dar și despre diagnosticul pus de medici. Mai exact, se pare că fostul concurent Insula Iubirii a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

„Am stat 10 zile acolo, sedat. Spre final, mi-am dat seama că o să merg la doamna doctor și o să o întreb: «Ce probleme am eu? Pe ce bază am diagnosticele astea?». Mi-au pus diagnosticul de tulburare bipolară. Nu știu cum au ajuns la această concluzie, fiindcă ei mi-au pus diagnosticul ăsta din prima zi în care am ajuns acolo”, a declarat Andrei Rotaru, în cadrul podcastului realizat de Bursucu.

Andrei Rotaru, diagnosticat cu tulburare bipolară /Foto: Captură YouTube

De asemenea, Andrei a mai mărturisit că experiența de la Obregia a fost cruntă pentru el. A fost sedat și chiar a ajuns să nu mai știe cine este. Fostul concurent Insula Iubirii spune că nu ar dori nimănui să treacă printr-o astfel de experiență.

„M-au strangulat, mi-au pus cătușele și m-au băgat în salvare. Fără discuții. Toți stăteau afară, atât de mult m-au ajutat… Am țipat să mă ajute și pe mine cineva. M-au sedat și după trei zile m-am trezit în scaun cu rotile. Nu mai știam cine sunt.

Trebuia să mănânc la o masă cu cineva. Era o cană de tablă, o felie de pâine și o măslină. Traumă mai mare de atât nu se poate. După care, luat, dus în cameră și aruncat cu oameni care aveau nevoie. Și stai Andrei închis acolo. Fă un duș cu apă gheață și aruncă cearșaful pe tine. Vin medicii și te întreabă dacă ești bine, după ce te-au sedat trei zile. Nu vreți să trăiți așa ceva”, a mai mărturisit Andrei Rotaru.

 

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