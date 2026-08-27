Turistă româncă, revoltată de ce a pățit în hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord: „Pentru suma plătită, nu există scuze!” Ce a găsit în baie

Turistă româncă, revoltată de ce a pățit în hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord: "Pentru suma plătită, nu există scuze!" Ce a găsit în baie
Andreea Bănică
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O vacanță la malul mării ar trebui să însemne relaxare. Însă pentru o turistă româncă, sejurul petrecut la Atmosphere by the Sea, în Eforie Nord, s-a transformat într-o experiență care a lăsat-o cu multe nemulțumiri. La finalul șederii, femeia și-a exprimat dezamăgirea printr-un review lăsat pe Booking. Aceasta a descris mai multe probleme întâmpinate pe parcursul vacanței, la hotelul Andreei Bănică.

Cea mai deranjantă situație semnalată de turistă a fost legată de baia camerei. Potrivit acesteia, în ultimele două zile ale sejurului, încăperea a fost afectată de un miros puternic de canalizare.

„În ultimele 2 zile în baie a avut un miros foarte puternic de canalizare.”

Problemele nu s-ar fi limitat însă la mirosul neplăcut. Turista susține că, deși în cameră s-a făcut curățenie o singură dată, prosoapele pe care le lăsase pe podeaua din baie nu au fost ridicate.

„Singura dată când s-a făcut curat în cameră, nu s-au luat prosoapele lăsate pe podeaua din baie.”

Mai mult, femeia afirmă că, pe măsură ce zilele au trecut, în cameră și în baie s-ar fi strâns tot mai mult nisip pe gresie, în timp ce prosoapele se adunau pe podeaua băii fără să fie ridicate de personal.

Curățenia, un capitol la care hotelul Andreei Bănică a lăsat de dorit

Un alt aspect care a nemulțumit-o a fost modul în care i-ar fi fost prezentate, la check-in, regulile hotelului. Turista spune că i s-a atras atenția în repetate rânduri asupra interdicției de a fuma în cameră și asupra faptului că mobilierul nu trebuie mutat din cameră pe balcon. În schimb, susține că nu i s-ar fi explicat suficient de clar modul în care se desfășoară curățenia.

„La checkin ni s-a repetat de mai multe ori că nu se fumează în cameră, consecințele fumatului (noi oricum nu fumam), precum și faptul că nu se mută mobilierul din cameră în balcon … însă nu ni s-a spus nimic despre faptul că se face curățenie în cameră tot a doua zi sau la cerere”, a scris aceasta.

Potrivit spuselor sale, femeia s-ar fi cazat marți, iar curățenia ar fi fost făcută miercuri. În ziua următoare, deși la ora 11:00 a fost pus pe ușă semnul „Please clean the room”, aceasta susține că personalul nu ar mai fi intrat pentru a face curățenie.

Turista a făcut trimitere și la un cod QR disponibil la recepție pentru sesizări. Însă consideră că acesta poate fi trecut ușor cu vederea de un client care nu știe unde să caute.

Nici interacțiunea cu o angajată de la recepție nu ar fi fost una pe placul femeii. Aceasta susține că doamna aflată dimineața la recepție nu a făcut-o să se simtă binevenită. Potrivit turistei, răspunsurile primite începeau frecvent cu formulări precum „Vă dați seama că…” sau „De obicei noi…”.

Cafeaua în cameră, pusă doar la sosire

Un exemplu oferit în review este cel al capsulelor de cafea. Turista spune că, la check-in, i s-a transmis că în cameră există aparat și capsule de cafea și că, în cazul în care acestea se termină, poate solicita altele la recepție. Când a revenit pentru capsule, susține că i s-ar fi spus că, „de obicei”, cafeaua este pusă în cameră doar la sosire. Însă, în cele din urmă, a primit două capsule.

„Pentru câțiva lei, strici experiența unui client – mi se pare pierdere mare pe termen lung”, a comentat aceasta, precizând că ulterior a mers la un minimarket și a cumpărat o cutie de 16 capsule cu 45 de lei.

Nemulțumirea sa a continuat și în privința accesului la șezlongurile de la plajă. Femeia mărturisește că ea, soțul și copilul au fost cazați împreună. Însă la solicitarea unui bilet și pentru copil ar fi primit de două ori același răspuns:

 „De obicei în prețul camerei intră 2 bilete … vă dați seama că dacă dăm la toți copiii, aș avea nevoie să introduc declarații”.

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