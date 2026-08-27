Îți mai aduci aminte de Tatiana Final Boss? Cum arată luptătoarea RXF după ce a slăbit 80 de kg în 10 luni și s-a „tunat”

Tatiana Final Boss a devenit cunoscută prin intermediul platformei TikTok. Atitudinea și sinceritatea de care a dat dovadă au ajutat-o pe tânără să adune un public impresionant. Cu toate astea, a adunat un val de comentarii negative la adresa fizicului ei, apoi trecut prin clipe de spaimă din cauza kilogramelor sale și a decis să slăbească. Vezi cum arată acum!

Îți mai aduci aminte de Tatiana Final Boss?

Dedu Tatiana a devenit cunoscută publicului din România prin intermediul clipurilor pe care le publica pe contul său, pe care acum l-a șters pentru a o lua de la zero cu noul ei look. Tânăra, care acum are 21 de ani, a reușit să se viralizeze în scurt timp și să se bucure de un val de notorietate uriaș. Cu toate acestea, fizicul ei a atras și un val neplăcut de comentarii negative.

În prezent, este roșcată și o apariție ceva mai retrasă în online, dar cu toate astea o duce bine financiar. Recent și-a achiziționat un Audi Q7, cu care s-a mândrit pe rețelele sociale, dar fără să specifice dacă mașina este nouă sau SH. Un astfel de automobil are un preț de fabrică de 100.000 de euro sau, la mâna a doua, de 40.000 de euro.

Influencera din Buzău are două conturi pe TikTok în care apare în diverse clipuri dansând, îmbrăcată în ținute provocatoare care-i evidențiază formele. Păstrează în continuare legătura cu fanii ei, pe care-i ține la curent cu cele mai noi evenimente din viața sa.

Tatiana Final Boss s-a despărțit de iubit

În luna iunie 2026, tânăra a postat un clip video pe TikTok în care își anunța fanii că s-a despărțit de iubitul ei agresiv. Tatiana a stat timp de 1 an și șapte luni cu un bărbat care a abuzat-o verbal și fizic, preferând să mascheze toate clipele negative.

După ce s-a săturat de toate abuzurile la care a fost supusă, a decis că este timpul să se despartă de iubitul ei, care o bătea și o șantaja.

„Vreau să vă zic și eu că multe femei stau în relații toxice, stau bătute, stau chinuite, acceptă să fie înșelate, acceptă să fie nerespectate. Gândiți-vă că eu am stat un an și ceva în această relație. Ascundea mereu părțile negative ale omului cu care stăteam, eram șantajată mereu, eram bătută mereu. Deci, care este concluzia? Am rămas doar eu și cu mine. Și am realizat că noi, femeile, suntem atât de puternice încât putem să realizăm multe lucruri și singure. Și nu m-a lovit viața doar cu asta, că eram agresată fizic, verbal și psihic. Pur și simplu gândiți-vă doar prin câte am trecut”, și-a început Tatiana Final Boss destăinuirea.

Copilăria Tatianei Final Boss, o dramă totală

În continuarea mesajului, fosta luptătoare RXF a povestit, pe scurt, ce dramă majoră a trăit în copilărie. Când avea 13 ani, părinții ei au ales să se despartă și ea nu a mai simțit dragostea lor.

După care viața i-a mai dat o lovitură: Tatiana Final Boss a ajuns la casa de copii și s-a îngrășat mult. Toate momentele neplăcute și-au lăsat amprenta asupra ei, ajungând ca, la maturitate, să sufere din nou într-o relație abuzivă.

„De la 13 ani s-au despărțit ai mei. Asta m-a lovit cel mai tare. Faptul că mama nu a mai fost așa prezentă în viața mea și tata… Eu am stat o bună parte a vieții mele și la casa de copii, apoi a fost îngrășatul, că m-am îngrășat foarte multe kilograme. Apoi au fost și clipe fericite în viața mea, când am dat de TikTok și am putut să mă operez și m-au ajutat oamenii ăștia frumoși. Gândiți-vă că am doar 21 de ani și am trecut prin foarte multe, prin multe, multe, multe. Adică l-am văzut și pe tata suferind, am văzut-o și pe mama suferind, m-am văzut pe mine suferind într-o relație în care nu am fost fericită absolut deloc”, și-a conchis tânăra mărturisirea.

Tatiana Final Boss, umilită de propria familie

În iunie 2024, după ce și-a micșorat stomacul, tânăra a fost prezentă în cadrul unui podcast unde a oferit mai multe detalii despre dramele trăite în copilărie. După ce părinții ei s-au despărțit, mama ei a plecat de acasă și a luat-o doar pe sora Tatianei cu ea. Luptătoarea de RXF a rămas cu tatăl și fratele ei, care s-au purtat urât cu ea.

Tânăra susține că a avut resentimente puternice față de mama ei, care a lăsat-o în urmă la divorț. Cu toate acestea, consideră că tată ei este vinovat pentru toate clipele cumplite prin care a trecut, mai ales pentru că a ajuns la orfelinat.

„Și acum există un bullying din partea tatălui și fratelui meu. Nu știu de ce, poate sunt invidioși pe ce am devenit. Nu o să o condamn pe mama niciodată că m-a părăsit o perioadă. Am stat cu tata, îi făceam multe probleme, până am intrat în orfelinat. Când a plecat, efectiv îi doream moartea mamei, că de ce m-a lăsat. Eu pe tata nu pot să îl iert. Ei mi-au stricat o bună parte din copilărie. Mama nu cred că a fost atât de vinovată cât a fost tata. Ea m-a sacrificat pe mine și a luat-o pe sora mea. Eu fugeam de acasă, nu îmi găseam liniștea. Lipsa mamei m-a durut foarte mult. În orfelinat m-am îngrășat 35 de kilograme. O să lupt foarte mult, pentru că eu nu sunt un eșec pentru părinții mei, vreau să le arăt că pot mai mult decât copilul din trecut. Într-o zi, sper ca tata să vadă și partea bună din mine”, a declarat Tatiana la „Online Story”.

Prima luptă a Tatianei Final Boss în ring

Prima ei luptă a avut loc când avea doar 18 ani. Plină de încredere în forțele sale, a pășit în cadrul ringului din galele RXF. A intrat în cușcă alături de Ruxandra Ailenei, care avea 115 kg. La vremea respectivă, Tatiana Final Boss avea aproximativ jumătate din greutatea adversarei sale și nu a reușit să-i țină piept.

Cu toate că și-a avertizat oponenta că lupta nu va fi ușoară, Tatiana nu s-a ridicat la înălțimea afirmațiilor sale. A dat în stânga și în dreapta, dar fără să-și asigure victoria.

„M-am privit în oglindă și am spus să mă apuc de TikTok pentru a deveni o mică vedetă. De fapt, mare. Am zis că dacă tot sunt sexy, să pornesc în mediul online. Am provocat diferiți oameni, inclusiv pe managerul meu, dar nimeni nu a vrut să se bată cu mine, așa că cei de la RXF au hotărât să scoată leul din mine. Am început antrenamentele pentru a deveni o forță. Adversara mea e o puicuță sexy, o rog să nu se dea în talente la mine că-i dau bărbia jos. Nici nu-mi pasă dacă e pregătită sau nu, eu știu ce pot și avantajul meu e corpul mare și atletic. Îi dau din prima să cadă. Bătaia, pentru mine, e un mod liber de a te exprima”, spunea Tatiana Final Boss, conform Prosport.ro.

Tatiana Final Boss și Bettyshor, sărut la RXF

În august 2024, cele două luptătoare au avut parte de un moment neașteptat în timpul unei Gale RXF. Aflate față în față pe scenă, Tatiana Final Boss și Bettyshor, pe numele ei real Beatrice Ungureanu, s-au îmbrățișat și s-au sărutat.

Momentul s-a petrecut în fața tuturor celor prezenți la anunțul oficial al meciului dintre cele două, care au acceptat provocarea pentru o sumă mare de bani nedivulgată. Fetele au devenit virale în scurt timp pe rețelele sociale, clipul adunând peste 1 milion de vizualizări pe Facebook.

Cum a slăbit Tatiana Final Boss

Luptătoarea RXF a trecut, în ultimii ani, printr-o schimbare fizică majoră. Aceasta a început să aibă tot mai multe probleme de sănătate din cauza kilogramelor în plus și a decis să slăbească. Și-a luat „inima în dinți” și a mers în Turcia, unde a suferit o intervenție de micșorare a stomacului.

De atunci, Tatiana Final Boss a slăbit considerabil, dar fără să-și piardă tonusul muscular. Acum și-a uimit fanii din online cu noua ei siluetă și a trecut la ținute mulate și sexy. Acum, roșcata – căci a decis să renunțe la blond în octombrie 2025 – se filmează în timp ce se dansează pe manele și le lasă mereu mesaje haterilor.

„Unde m-am îngrășat?”, a scris tânăra, pe un clip video postat recent pe TikTok.

Un mic upgrade după slăbit

Și, pentru că a vrut un refresh, Tatiana Final Boss a trecut și pe la cabinetul medicului estetician. În urmă cu doi ani, aceasta a decis să-și mărească buzele și a optat să-și injecteze acid hialuronic.

Dar nu s-a oprit aici! Ținutele ei sportive, deloc demne de o siluetă slabă și tunată, au fost înlocuite cu fuste, topuri și pantaloni mulați. Transformarea aceasta radicală a venit ca un șoc pentru fanii ei, cărora nu le-a venit să creadă cât de mult s-a schimbat.

„Câte sezoane am lipsit?” „S-a dus și Tatiana.” „Felicitări, Tatiana! Mă bucur foarte mult pentru progresul tău. Ești o femeie frumoasă, puternică și deșteaptă!” „Încă două luni să mai treacă peste, să vedeți voi ce femeie se va face Tatiana!”, sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți la postările Tatianei.

Câte kg avea Tatiana Final boss

Înainte de operație, tânăra ajunsese să cântărească 160 de kg la vârsta de doar 20 de ani. Purta mărimea XXL la haine și la blugi 46. Cu ajutorul operației de micșorare a stomacului, a reușit să dea jos 80 de kg în doar 10 luni și să se simtă mai bine. Tatiana a decis să-și facă intervenția după ce a început să se înece în somn și nu mai putea să doarmă deloc pe spate. Ajunsese să doarmă în fund iar inima să fie grav afectată.

Dar drumul ei spre o siluetă mai slim nu a fost ușor, ci traumatizant, după cum titrează Prosport.ro. Cel care i-a oferit banii necesari – 2.3000 de euro – pentru operație a fost Feraru. După ce și-a micșorat stomacul, tânăra a mai făcut câteva operații estetice pentru a înlătura excesul de piele și pentru a-și „tuna” bustul

„Eu tot am probleme cu psihicul, tot grasă mă văd, chiar dacă am slăbit mult. Sincer, eram penibilă rău la 160 de kilograme. Mă bucur doar că am bucurat niște copii cu personalitatea de atunci. Am rămas traumatizată de felul în care arătam. Înainte la haine purtam XXL, acum port M sau L, la blugi 38 de la 46. Când am plecat de acasă spre operație în Turcia, am crezut că am cântarul defect. Eu am vrut să îmi salvez viața în primul rând. Dormeam în fund, nu puteam să dorm pe spate când aveam 160 kg pentru că mă înecam în somn. Vedeam cum, pe zi ce trece, motorul, inima, cum urcam până la etajul 1 oboseam, mă puneam în fund jos. Pentru mine, sănătatea este pe primul loc, nu contează că nu am bani sau altceva. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi ofere ce știe el că am nevoie. Operația a costat 2.300 de euro și am fost în Turcia. Feraru m-a ajutat cu operația la stomac, e ca un tată. Stomacul meu a fost tăiat 90%. Nu mi-e frică, o să arăt și eu ca celelalte fete. Nu m-a recunoscut nimeni după această transformare. Când mă uit în oglindă, văd o altă persoană, dar gândul îmi este tot la cea din trecut. Din ce în ce devin mai ambițioasă și mă motivează și mai mult”, a povestit Tatiana la „Online Story”.

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