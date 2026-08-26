Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea! Localnicii susțin ca ar fi vorba despre o dronă

Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea! Localnicii susțin ca ar fi vorba despre o dronă
Incendiu Tulcea
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un incendiu de proporții a izbucnit în pădurea din apropierea localității Plauru, din județul Tulcea. Potrivit primelor informații furnizate de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, martorii susțin că totul ar fi pornit de la explozia unei drone.

Incendiul s-a produs miercuri, 26 august, în jurul orei 17:50. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri pentru stingerea focului. Potrivit informațiilor transmise de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, localnicii spun că ar fi vorba despre explozia unei drone.

Pompierii voluntari și oamenii din zonă acționează împreună cu silvicultori din cadrul Romsilva la localizarea și stingerea incendiului.

Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea

Miercuri, 26 august, în jurul orei 17:50, pompierii au fost sesizați prin intermediul numărului unic de urgență 112, cu privire la o explozie urmată de un incendiu puternic care a avut loc la Plauru, în Tulcea. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale, inclusiv silvicultorii din cadrul Romsilva.

Potrivit primelor informații transmise de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, pe rețelele de socializare, localnicii susțin că incendiul ar fi izbucnit din cauza exploziei unei drone. Acțiunile pentru stingerea focului sunt în continuare în desfășurare.

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.
Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone.
În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă. Sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând a se interveni și cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice. S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112, transmite Regia Națională a Pădurilor-Romsilva pe Facebook.

Incendiu la Institutul Fundeni din București în urmă cu câteva zile

Un alt incendiu a avut loc în urmă cu câteva zile, pe data de 22 august, la Institutul Fundeni din București. O pacientă care suferea de afecțiuni psihiatrice ar fi dat foc unei saltele din salon. Ulterior, flăcările au fost oprite, iar suspecta a fost transferată la un spital de specialitate pentru o evaluare.

VEZI ȘI: Incendiu de proporții la bordul unei nave din Portul Midia. Pompierii au intervenit de urgență

Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online
Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online
Mulajele mânuțelor și piciorușelor au rămas singura amintire. Ce a făcut această mamă pentru ca fiul ei să nu fie uitat
Mulajele mânuțelor și piciorușelor au rămas singura amintire. Ce a făcut această mamă pentru ca fiul ei să nu fie uitat
Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție
Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție
Victoria a lăsat un bilet de adio înainte să moară. Mama tinerei de 22 de ani a anunțat când va fi condusă pe ultimul drum
Victoria a lăsat un bilet de adio înainte să moară. Mama tinerei de 22 de ani a anunțat când va fi condusă pe ultimul drum
Viața secretă din reședința premierului Japoniei. Muncește până noaptea târziu, doarme extrem de puțin și se atașase de un gândac
Viața secretă din reședința premierului Japoniei. Muncește până noaptea târziu, doarme extrem de puțin și se atașase de un gândac
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
România, văzută prin ochii turiștilor străini. Ce iubesc și ce urăsc la țara noastră
Click.ro
România, văzută prin ochii turiștilor străini. Ce iubesc și ce urăsc la țara noastră
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.