Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea! Localnicii susțin ca ar fi vorba despre o dronă

Un incendiu de proporții a izbucnit în pădurea din apropierea localității Plauru, din județul Tulcea. Potrivit primelor informații furnizate de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, martorii susțin că totul ar fi pornit de la explozia unei drone.

Incendiul s-a produs miercuri, 26 august, în jurul orei 17:50. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri pentru stingerea focului. Potrivit informațiilor transmise de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, localnicii spun că ar fi vorba despre explozia unei drone.

Pompierii voluntari și oamenii din zonă acționează împreună cu silvicultori din cadrul Romsilva la localizarea și stingerea incendiului.

Explozie urmată de un incendiu puternic la Plauru, în Tulcea

Miercuri, 26 august, în jurul orei 17:50, pompierii au fost sesizați prin intermediul numărului unic de urgență 112, cu privire la o explozie urmată de un incendiu puternic care a avut loc la Plauru, în Tulcea. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale, inclusiv silvicultorii din cadrul Romsilva.

Potrivit primelor informații transmise de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, pe rețelele de socializare, localnicii susțin că incendiul ar fi izbucnit din cauza exploziei unei drone. Acțiunile pentru stingerea focului sunt în continuare în desfășurare.

Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone.

În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă. Sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând a se interveni și cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice. S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112, transmite Regia Națională a Pădurilor-Romsilva pe Facebook.

Incendiu la Institutul Fundeni din București în urmă cu câteva zile

Un alt incendiu a avut loc în urmă cu câteva zile, pe data de 22 august, la Institutul Fundeni din București. O pacientă care suferea de afecțiuni psihiatrice ar fi dat foc unei saltele din salon. Ulterior, flăcările au fost oprite, iar suspecta a fost transferată la un spital de specialitate pentru o evaluare.

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