Soția a iertat, dar n-a uitat! „Motanul”, sub observație. Cum au fost surprinși cei doi pe plaja din Mamaia

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Bogdan Stancu a avut (ca tot omul) o perioadă mai exuberantă în viața sa personală, perioadă în care s-a văzut cu o altă doamnă decât soția. O prezentatoare TV,  mai precis. Firește, CANCAN.RO a relatat atunci situația. N-a fost de durată, pentru că „Motanul” a realizat că tot mai bine e acasă la el, așa că de Paști, în primăvară, s-a întors ca un iepuraș cu coada între picioare la nevastă. Care e situația în acest moment? Relațiile cu soția Denisa s-au mai „încălzit”, pe litoral, în Mamaia.

Împăcarea n-a fost simplă. A durat ceva, a fost cu tăceri lungi la piscină, cu răceală, iar imaginile „torturii” la care a fost supus Motanul drept consecință pentru faptele sale maritale au fost imortalizate AICI. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat masiv în bine! Vi-i prezentăm pe Bogdan Stancu și soția sa, Denisa, în Mamaia, pe plajă, ca un cuplu normal, la o partidă de table. „Motanul” ar trebui să aibă ghinion la zaruri, că în iubire a avut mare noroc (și a scăpat nedivorțat!).

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Dar cât să stai supărat pe el? Priviți ce față simpatică are Bogdan Stancu! N-ai cum! De piatră să fii și tot te înmoi. D`apăi o femeie? Concluzia e că a revenit căldura în căsnicia lui Bogdan Stancu. Iată-l pe plajă, împreună cu Denisa, femeia cu care are doi copii. Denisa poartă un costum de baie cu animal print, iar imaginile ne fac să ne gândim serios ce-o fi căutat „Motanul” prin alte curți, din moment ce are tot ce-i trebuie în bătătură 😀.

Bogdan Stancu joacă table cu soția la șezlong în Mamaia

Bogdan Stancu poartă o cămașă albă, (ca un martir 😀), e mult mai destins decât data trecută, când era spășit la piscină. I-a revenit zâmbetul! Pare să-i fi intrat și niște duble, la cât de atent mută pucurile pe tablă. Ce mai, i-a dat marț Denisei! Câți bărbați se pot lăuda că și-au recucerit soția?

Denisa, soția „Motanului”, pare foarte vigilentă, scrutează plaja cu o privire aprigă. Cu siguranță încearcă să detecteze orice posesoare de fustă care încearcă să se apropie precum o dronă inamică. Mai mult ca sigur intenționează să doboare orice astfel de amenințare înainte să ajungă la prețiosul său soț.

Denisa, soția „Motanului”, o femeie superbă, atentă la ce apare la orizont

Scurta aventură a lui Bogdan Stancu s-a terminat cu o rupere bruscă. El și Alexandra Popescu s-au despărțit în luna aprilie a acestui an, pe fondul unor speculații apărute în spațiul public. La momentul respectiv, CANCAN.RO a publicat imagini și informații care o vizau pe prezentatoare, surprinsă în compania soțului celei mai bune prietene, la un hotel din Capitală. Întâlnirea ar fi fost precedată de o sesiune rapidă de pregătiri la salon, incluzând proceduri de înfrumusețare specifice. Mai multe detalii despre acel episod pot fi găsite AICI.

Reamintim că fostul internațional Bogdan Stancu a evoluat pe postul de atacant atât în România, unde s-a remarcat în special la FCSB, cât și în străinătate, petrecând nu mai puțin de 11 ani în Turcia. Cea mai importantă perioadă a carierei sale externe a fost la Galatasaray. Pentru echipa națională a României a adunat 53 de selecții și a făcut parte din lotul care a participat la EURO 2016, una dintre ultimele prezențe ale „tricolorilor” la un turneu final major.

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