Erika Isac i-a dat „KO” lui M.G.L. doar din priviri! Artistul a ieșit de la sală direct într-o nouă rundă

Erika Isac e în continuare în formă! Artista merge des la sală, de multe ori în compania iubitului său, puțin mai tânărul Mătăsaru George Leonard, și el cunoscut artist de trap și grill. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la ieșirea de la sală. Din imagini reiese să tensiunile n-au fost consumate în sala de forță. A mai rămas ceva și pentru după, iar asta se vede în dinamica celor doi. Efectiv pare că au ceva de împărțit și Erika îl domină clar pe M.G.L! Îi aruncă o ocheadă de zici că-l pune jos, nu alta!

Dacă ar fi să ne luăm după videoclipul piesei „Lumea toată”, colaborarea dintre Erika Isac și M.G.L. pare desprinsă dintr-un film romantic cu accente fierbinți. Cei doi afișează o chimie greu de ignorat, însă, în viața reală, lucrurile par mult mai așezate. Până la urmă, au și ei dreptul să fie un cuplu obișnuit, cu bune și cu rele, cu mici tensiuni și împăcări.

Cine știe ce i-o fi spus M.G.L. artistei? Poate o glumă neinspirată, poate vreo replică de tipul „femeia la cratiță”, sau poate doar o banală neînțelegere. Cert este că fanele Erikăi sunt pregătite să-i sară în apărare la cel mai mic semn de patriarhat.

La doar 26 de ani, Erika Isac este una dintre cele mai puternice prezențe din noul val al muzicii românești. Artista care a dat lovitura cu „Macarena” și „Tupeista” cântă încă de la vârsta de șase ani și a trecut prin emisiuni precum „X Factor”, „The Four” și „One True Singer”, impresionând de-a lungul timpului jurați și public deopotrivă.

Deși pe scenă și în videoclipuri afișează ținute extravagante și o energie explozivă, în viața de zi cu zi Erika adoptă adesea apariții mult mai relaxate. Contrastul dintre artistă și omul din spatele personajului este unul dintre lucrurile care îi fascinează pe fani.

Erika și-a construit imaginea prin curaj și autenticitate. Versurile sale îndrăznețe, influențate de trap, și discursul direct despre experiențele femeilor au transformat-o într-o voce aparte în peisajul muzical românesc. Mulți au comparat forța mesajelor sale cu impactul pe care l-a avut cândva trupa Paraziții, doar că dintr-o perspectivă feminină, modernă și lipsită de compromisuri.

Nu este de mirare că, atunci când apare lângă M.G.L, reușește să-l pună în umbră doar din priviri. Iar dacă mai adăugăm și curajul de a apărea complet vulnerabilă într-un videoclip care vorbește despre dreptul femeii de a fi văzută ca persoană și nu ca obiect, înțelegem de ce Erika Isac este unul dintre cele mai discutate nume ale momentului.

Între muzică, apariții spectaculoase și prezențe virale, inclusiv în proiecte precum Buzz House, Erika Isac demonstrează că știe să atragă atenția fără să renunțe la mesajul care a consacrat-o.

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