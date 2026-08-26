Cum arată acum Heather Locklear din Melrose Place. La 64 de ani, a depășit problemele cu dependența și se iubește cu un actor celebru

Cum arată acum Heather Locklear din Melrose Place. La 64 de ani, a depășit problemele cu dependența și se iubește cu un actor celebru
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Cum arată actrița Heather Locklear din Melrose Place, după toate problemele cu substanțele interzise. Sursa foto: Profimedia
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Heather Locklear, în vârstă de 64 de ani, a oferit detalii despre viața sa în afara cercului exclusivist de la Hollywood. Actrița din „Melrose Place” a fost invitată în noul talk-show prezentat de mama lui Armie Hammer, „Hollywood & Devine”. Află mai multe detalii!

Ce mai face Heather Locklear acum

Heather a fost invitată în emisiunea „Hollywood & Devine”, unde a vorbit despre faptul că nu a stat pe gânduri atunci când a fost invitată în show, deși Dru Hammer și John Luciano l-au lansat cu doar o lună înainte.

„Ești o prietenă. Nu ești o prietenă de la Hollywood”, i-a spus Luciano.

„Oh, nu. Aș face orice”, a răspuns Locklear.

Locklear nu consideră însă că apariția sa în emisiune este ceva „rar”, deși nu a mai fost o prezență constantă în atenția publicului, și a explicat faptul că trebuie să se înconjoare de oameni cu care se aseamănă.

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„Locuiesc atât de departe. Da. De foarte, foarte mulți ani. De 40 de ani și ceva de genul acesta”, a spus actrița.

„Ei bine, cred că stai în preajma unor oameni care sunt ca tine”, a remarcat Hammer.

„Da, probabil”, a răspuns Locklear.

„Și probabil că ai sta în preajma unor oameni de la Hollywood doar dacă sunt drăguți și amabili”, a continuat Hammer.

„Nu prea stau în preajma oamenilor de la Hollywood. Locuiesc atât de departe. Da. De foarte, foarte mulți ani. De 40 de ani și ceva de genul acesta.”, a spus Locklear.

Cu cine se iubește Heather Locklear

Heather Locklear și Lorenzo Lamas

Heather Locklear și Lorenzo Lamas se iubesc la nebunie. Sursa foto: Profimedia

Deși Heather Locklear, cunoscută pentru rolurile sale din „Melrose Place” și „Dynasty”, s-a îndepărtat de cercurile mondene de la Hollywood, viața sa sentimentală a ajuns în ultimele luni în atenția presei.

În aprilie, un reprezentant al actorului Lorenzo Lamas a confirmat pentru E! News că acesta și Locklear formează un cuplu. Cei doi au avut prima apariție publică împreună la Chiller Theatre Expo, pe 26 aprilie.

În luna mai, Lamas a însoțit-o pe Locklear la nunta fiicei acesteia. Ava, fiica în vârstă de 28 de ani a lui Locklear și a muzicianului Richie Sambora, s-a căsătorit cu Tyler Farrar la Rosewood Miramar, în Montecito, California.

Cum s-au întâlnit Heather Locklear și Lorenzo Lamas

Cei doi s-au cunoscut în timp ce pozau pentru coperta revistei Playgirl, în 1983. Ambii se aflau la începutul carierelor lor și se bucurau deja de notorietate. Heather Locklear juca în „Dynasty”, în timp ce Lorenzo Lamas făcea parte din distribuția serialului „Falcon Crest”.

„Noul meu partener este foarte… totul. Când îi spun acestei persoane că îl iubesc, este ca și cum aș spune, de fapt: «Te iubesc, Doamne». Pentru că asta s-a întâmplat. Vine de la Dumnezeu. Sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele”, a spus Locklear, potrivit Fox News.

Întrebat dacă și-ar fi imaginat vreodată că vor avea o relație, la mai bine de patru decenii după ce s-au cunoscut, Lamas a răspuns:

„Răspunsul scurt este nu. Am trecut prin multe încercări și greșeli, iar ea este cea mai extraordinară femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată.”

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