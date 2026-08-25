Prințul Harry „nu a încetat niciodată să ducă dorul Marii Britanii”. Ce se află în spatele revenirii sale după șase ani

Prințul Harry „nu a încetat niciodată să ducă dorul Marii Britanii”. Ce se află în spatele revenirii sale după șase ani
Sursa foto: Profimedia
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Prințul Harry „nu a încetat niciodată să ducă dorul” Marii Britanii, iar revenirea sa alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor ar avea legătură inclusiv cu dorința de a fi mai aproape de țara în care s-a născut și în care a crescut.

Surse apropiate ducelui de Sussex au vorbit despre motivele care au stat în spatele deciziei, scrie PEOPLE.

Harry și Meghan au petrecut ultimii ani în Statele Unite, după ce s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în California. Acum, familia își pregătește revenirea în Marea Britanie, fără să renunțe însă la viața pe care și-a construit-o peste Ocean.

Harry nu s-a simțit cu adevărat acasă în SUA

În ciuda faptului că și-a construit o viață în Montecito, California, Harry nu și-ar fi găsit niciodată pe deplin locul acolo, potrivit unor surse. I-ar fi fost greu să își formeze propriul cerc apropiat de prieteni și i-ar fi lipsit prietenii vechi pe care îi avea în Marea Britanie.

„Harry nu a încetat niciodată să ducă dorul casei. I-a lipsit acel sentiment de conexiune și de apartenență. Marea Britanie este în continuare casa lui, în multe privințe”, spune o sursă apropiată cuplului.

Decizia a fost însă „luată în familie”, potrivit unei alte surse.

Pentru Meghan Markle, o parte din atractivitatea revenirii o reprezintă ceea ce Marea Britanie le poate oferi copiilor lor.

„Meghan se simte foarte norocoasă că le pot oferi lui Archie și Lilibet șansa de a experimenta ambele lumi”, spune o sursă din Montecito.

Pentru Harry, este important ca și copiii săi să păstreze o legătură cu rădăcinile mamei sale, prințesa Diana.

„Vrea ca ei să înțeleagă lumea în care a crescut și de unde provine familia lor”, mai spune sursa.

Harry și Meghan nu renunță la viața din California

Decizia de a petrece mai mult timp în Marea Britanie nu înseamnă însă că Harry și Meghan ar abandona definitiv Statele Unite.

Familia își păstrează casa din Montecito, California, unde locuiește de mai mulți ani. Potrivit informațiilor PEOPLE, Marea Britanie ar urma să devină o bază importantă pentru familie, dar nu neapărat singura lor reședință.

Relația lui Harry cu familia regală rămâne complicată

Decizia de a reveni în Marea Britanie vine într-un moment în care relațiile lui Harry cu familia regală sunt încă fragile.

Ducele de Sussex s-a întâlnit recent cu tatăl său, regele Charles, însă relația cu fratele său, prințul William, rămâne tensionată. Harry și William nu au reușit până acum să repare ruptura dintre ei, apărută după retragerea lui Harry și Meghan din rolurile regale.

Harry și Meghan au anunțat în ianuarie 2020 că renunță la statutul de membri activi ai familiei regale. Ulterior, s-au mutat în Statele Unite, unde și-au început o nouă viață alături de cei doi copii.

În anii care au urmat, ducii de Sussex au lansat proiecte media, au acordat interviuri controversate și au făcut publice mai multe detalii despre relația lor cu familia regală. În ciuda acestei perioade tensionate, sursele citate de PEOPLE susțin că Harry a continuat să simtă o legătură puternică cu Marea Britanie.

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