Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietarii locuinței, dar Facebook i-a dat de gol. Amenda uriașă primită

Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietarii locuinței, dar Facebook i-a dat de gol. Amenda uriașă primită
Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietari
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Animalele de companie în chirii au fost mereu un subiect intens în mediul online. De curând, un cuplu a ascuns câinele de proprietar, însă o postare pe rețelele de socializare i-a dat de gol. Acum, chiriașii sunt nevoiți să plătească o sumă considerabilă.

Chiriașii locuiau în imobil încă din anul 2020. Deși proprietarul a fost împotriva animalelor de companie, au căzut de acord că vor deține în casă doar o pisică. Ei bine, lucrurile nu au stat chiar așa, pentru că cuplul a adus în casă un cățel.

Proprietarii au început să aibă suspiciuni, atunci când au primit un mesaj de la chiriași în care scria că îl vor lua și pe „Rocky”, la locul de muncă. Minciuna a continuat până de curând.

Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietari

După ce proprietarii au primit mesajul respectiv, chiriașii au reacționat imediat, precizând că „Rocky” este pisica. Cu toate acestea, minciuna nu a mai continuat prea mult.

De curând, cuplul s-a dat de gol, în urma unei postări făcute pe rețelele de socializare. Bucuroși, dar fără să se gândească la consecințe, cei doi au scris un mesaj emoționant pe Facebook cu ocazia aniversării patrupedului.

Proprietarii au cerut daune

Proprietarii au văzut postarea din care au aflat că animalul de companie nu este o pisică, ci un câine, iar de aici au început problemele. Cuplul a susținut că apartamentul este într-o stare excelentă, însă deținătorii imobilului au constatat urme de urină, murdărie și un miros puternic de animal, care a persistat chiar și după curățenia profesională. În plus, au sesizat deteriorări ale pereților, ușilor și ale altor elemente din casă.

Tocmai din acest motiv, proprietarii au solicitat 22.000 de dolari neozeelandezi, adică aproximativ 11.170 de euro. Pentru că instanța a decis că nu le pot solicita întreaga sumă, cuplul trebuie să achite o parte de cheltuieli: 1.105 dolari (aproximativ 560 de euro) pentru curățenie, 1.134 de dolari (aproximativ 576 de euro) pentru covoare, 188 de dolari (aproximativ 96 de euro) pentru mașina de spălat vase și 1.184 de dolari (aproximativ 601 euro) pentru zugrăvit.

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