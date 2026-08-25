„Termopane”, prima reacție după acuzațiile fostei soții. Maria Niculae îi cere în instanță o pensie alimentară mai mare pentru fiicele lor

Fostul soț al Mariei Niculae, actuala soție a multimilionarului Don Pepe, a avut prima reacție după ce aceasta i-a cerut „o notă de plată” babană, conformă cu noile standarde ale lor. Mai exact, Ștefăniță-Costin Băcneanu, cunoscut cititorilor noștri drept „Termopane”, este chemat în instanță pentru o pensie alimentară mai mare, iar explicațiile fostei sale soții aduc în discuție: școlile private ale copiilor, vacanțele din locațiile exclusiviste, precum și anturajul lor de oameni de afaceri selecți. Pe scurt standardul de viață al copilelor a urcat de când au ajuns în familia lui Don Pepe, iar mama lor spune că și contribuția tatălui trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. După ce v-am dezvăluit toate cerințele soției lui Petre Niculae, vă prezentăm și prima reacție a lui „Termopane”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el!

Maria Niculae și Ștefăniță-Costin Băcneanu au divorțat în urmă cu șase ani, iar din căsnicia lor au rezultat doi copii care acum au 14, respectiv 9 ani. Cele două fetițe au intrat odată cu nunta mamei lor cu multimilionarul Petre Niculae într-o familie extrem de înstărită, astfel că traiul lor a devenit vizibil mai bun. Și când spunem vizibil mai bun, nu exagerăm. Nu de puține ori Maria Niculae a fost văzută la volanul Rolls-urilor pe care le deține ( unul roz- Cullinan – 500 mii € și unul alb- Ghost de 350 mii €) sau ale Benleyurilor ( Bentayga – 250 mii € & Continental GT – 250 mii €). Unde mai spunem că șatena este supranumită „regina Hermesurilor”, având zeci de astfel de modele, unul dintre ele ultra-exclusivist în valoare de 250.000 de euro! Dar, să revenim la fiicele sale și la cerințele pe care Maria le are de la fostul ei soț!

„Termopane” îi dă replica fostei soții după ce a fost acționat de Maria a lui Don Pepe în instanță

Maria solicită majorarea pensiei stabilite cu ani în urmă pentru cele două fiice, care au în prezent 14 și, respectiv, 9 ani. În cererea depusă se arată că vechea înțelegere prevedea o contribuție de doar 1.500 de lei lunar pentru fiecare copil, plus suportarea costurilor de școlarizare. Acum însă, soția lui Don Pepe explică instanței că, după recăsătorire, fiicele sale au intrat într-un alt mediu, astfel că și cheltuielile sunt pe măsură acum. Numai școala lor ar costa, potrivit actelor depuse, între 9.670 și 14.200 de euro anual pentru fiecare copil, adică aproximativ 800-1.200 de euro lunar de copil. În cerere, Maria solicită ca pensia să fie stabilită la 1/6 din venitul net lunar al tatălui pentru fiecare copil, însă introduce și niște praguri minime spectaculoase: nu mai puțin de 2.800 de euro lunar pentru fiica cea mare și 2.500 de euro pentru cea mică, în paralel cu suportarea integrală de către tată a costurilor de școlarizare. Asta ar duce pragul minim înscris în această parte a cererii la 5.300 de euro pe lună.

Maria încearcă să demonstreze că și fostul soț ar avea posibilități financiare mai mari decât ar rezulta strict din veniturile declarate. Printre argumente apare chiar faptul că acesta ar fi achitat personal mai multe tranșe din taxele școlare și că, într-o tranzacție mai veche, și-ar fi asumat achiziția unui apartament în valoare de minimum 40.000 de euro. În document mai este invocată și renunțarea sa la anumite drepturi asupra unui imobil din Chiajna, toate acestea fiind prezentate drept indicii ale unei capacități financiare consistente.

Contactat de CANCAN.RO pentru a-i lua și lui un punct de vedere legat de solicitările făcute de fosta lui soție, Costin Băcneanu, cunoscut drept „Termopane” a avut o reacție scurtă și diplomată.

„Vă mulțumesc mult, dar ca de fiecare dată, consider că sunt niște lucruri de familie pe care le reglăm între noi. Dacă ajung în presă, acum asta este, dar momentan vreau să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Consider că este un subiect care nu este de comentat”, a spus Costin Băcneanu, alias „Termopane”.

Aceasta nu a fost însă singura solicitare a Mariei Niculae în instanță. Soția lui Don Pepe a cerut, de asemenea, să fie modificat programul de vizitare dintre tată și minore „ca urmare a comportamentului actualei partenere de viață a acestuia”. Dacă afaceristul a preferat să fie rezervat în declarații, soția lui „Termopane”, însă, a dat o replică! Mai multe detalii aici !

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