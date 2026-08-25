Două cutremure în România! Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit

Institutul Național de Cercetare pentru Fizica Pământului a anunțat că marți, 25 august, în jurul prânzului, au avut loc două seisme. Acestea s-au produs la distanță mică între ele și s-au resimțit în mai multe zone.

Marți, 25 august, România a fost zguduită de două cutremure. Institutul Național de Cercetare pentru Fizica Pământului precizează că au avut loc la un interval de șapte minute, în jurul prânzului. Seismele au avut magnitudini slabe de 2,2, respectiv 2,3 pe scara Richter.

Acestea s-au resimțit în mai multe orașe. Nu sunt singurele cutremure produse în ultimele 24 de ore. Un alt seism a avut loc în dimineața zilei de marți și a fost unul mediu.

Două cutremure s-au produs în România

Regiunea Muntenia-Buzău a fost zguduită marți, 25 august, de două seisme. Primul cutremur s-a produs la ora 13:50 și a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter, la o adâncime de 15,2 kilometri, conform Institutului Național de Cercetare pentru Fizica Pământului.

Epicentrul seismului a fost la 36 de kilometri nord-est de Ploiești și la 44 de kilometri sud de Buzău. Alte orașe în apropiere sunt Brașov, Târgoviște, Sfântu-Gheorghe, București și Focșani, la distanțe cuprinse între 70 și 88 de kilometri.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la șapte minute distanță, adică la 13:57. Acesta a avut o magnitudine 2,3 pe scara Richter, la o adâncime de 15,4 kilometri. Cele mai apropiate orașe de epicentrul seismului au fost Ploiești, la 35 de kilometri, Buzău, la 45 de kilometri, iar Brașov, Târgoviște, Sfântu-Gheorghe, București și Focșani s-au aflat la distanțe cuprinse între 70 și 89 de kilometri.

Cutremur de 4,4 marți dimineața

Marți dimineața, în jurul orei 04:56, a avut loc un alt seism în zona Vrancei. Seismologii l-au încadrat ca fiind unul mediu și asta pentru că a avut o magnitudine de 4,4 pe scara Richter. Potrivit Institutului Național de Cercetare pentru Fizica Pământului, epicentrul a fost la 57 de kilometri sud de Focșani și 57 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe.

Alte orașe aflate în apropiere au fost Buzău, la 62 de kilometri, Brașov, la 65 de kilometri și Ploiești, la 83 de kilometri. Un alt cutremur cu o magnitudine similară, de 4,0 grade pe scara Richter a avut loc în urmă cu două săptămâni în zona Vrancea-Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 133,2 kilometri, fiind tot mediu.

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