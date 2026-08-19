Val de cutremure în România. Unde s-au produs cele două seisme de noaptea trecută

În noaptea de marți spre miercuri (18-19 august), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat producerea a două cutremure în județele Vrancea și Buzău, în ultimele 12 ore.

Două cutremure s-au produs noaptea trecută în România, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Magnitudinea acestora a fost una redusă, făcând parte din categoria celor 19 seisme slabe produse la începutul lunii august. Cel mai puternic cutremur din acest an a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Val de cutremure în România

Primul cutremur a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter și a avut loc la ora 23:58, în judeţul Vrancea. Acesta s-a produs la adâncimea de 133,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 47 km sud de Focşani, 63 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur a avut o magnitudine 2,9 și s-a produs la ora 2:28, în Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 142,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 66 km est de Braşov, 81 km nord-est de Ploieşti.

NU RATA: Cum a fost resimțit cutremurul de marți seara în România. Oamenii s-au speriat: „Scârțâit de mobilă în sufragerie”

Cutremur cu magnitudinea 7,4! Imaginile video au surprins clădirile prăbușindu-se. 20 de persoane au murit deja