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Val de cutremure în România. Unde s-au produs cele două seisme de noaptea trecută

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 10:43
Val de cutremure în România. Unde s-au produs cele două seisme de noaptea trecută
Sursa foto: Profimedia
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În noaptea de marți spre miercuri (18-19 august), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat producerea a două cutremure în județele Vrancea și Buzău, în ultimele 12 ore.

Două cutremure s-au produs noaptea trecută în România, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Magnitudinea acestora a fost una redusă, făcând parte din categoria celor 19 seisme slabe produse la începutul lunii august. Cel mai puternic cutremur din acest an a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Val de cutremure în România

Primul cutremur a avut o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter și a avut loc la ora 23:58, în judeţul Vrancea. Acesta s-a produs la adâncimea de 133,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 47 km sud de Focşani, 63 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.

sursă foto: INFP.ro

Al doilea cutremur a avut o magnitudine 2,9 și s-a produs la ora 2:28, în Buzău. Acesta s-a produs la adâncimea de 142,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 66 km est de Braşov, 81 km nord-est de Ploieşti.

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