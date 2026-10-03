Șerban Huidu, replică usturătoare după „momentul surpriză” de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase”

Șerban Huidu, replică usturătoare după „momentul surpriză” de la petrecerea Antena 1: „La noi n-au fost imagini dubioase”
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Șerban Huidu, replică pentru Antena 1
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Războiul dintre Antena 1 și Pro TV a ajuns la alt nivel. De ani buni, cele două televiziuni se bat pentru supremație, însă acum „disputa” a degenerat. La petrecerea anuală a trustului Antena, organizată la Domeniul Știrbey, pe un ecran uriaș a apărut un mesaj jignitor la adresa rivalilor. Gafa de la petrecere s-a viralizat și a atras numeroase reacții și critici la adresa Antenei 1. Printre cei care au reacționat în urma momentului surprinzător se numără și Șerban Huidu. Acesta a trimis o săgeată usturătoare la adresa Antena 1.

Petrecerea anuală Antena 1 a adus un moment neașteptat. Evenimentul a avut loc joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey din Buftea, unde s-au adunat sute de angajați, parteneri de business și oameni din industria publicității. Însă, la un moment dat, atenția tuturor a fost atrasă de o imagine ce a apărut pe un ecran uriaș și care i-a avut în prim-plan pe rivalii de la PRO TV și pe Sorin Alexandrescu, directorul general al Antena Group.

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Mai exact, pe ecran a apărut fotografia directorului, însoțită de un mesaj vulgar la adresa rivalilor de la Pro TV.

„Pro TV să ne belească ….”, a fost mesajul care a apărut pe ecran în timpul petrecerii.

„Momentul supriză” de la petrecerea Antena 1 /Foto: Captură video

Ei bine, acest moment s-a viralizat rapid, iar Antena 1 a primit numeroase critici pentru cele întâmplate. Printre cei care au avut o reacție vehementă în urma „momentului special” s-a numărat și Șerban Huidu.

Acesta a aruncat o săgeată usturătoare, punctând că mulți dintre angajații de la Antena 1 sunt veniți de la Pro TV, așa că nu ar trebui să se laude prea mult.

„Cei de la Antene ar trebui să înceapă b*****a între ei. Că la câți foști angajați Pro TV au, Antena pentru noi e un fel de Pro TV 2”, este mesajul transmis de Șerban Huidu.

De asemenea, Șerban Huidu a mai punctat că și Prima TV, televiziunea la care activează, a avut petrecerea anuală, însă la ei nu au existat „surprize” care să îi lase pe toți cu gura căscată.

„Am avut și noi petrecerea Prima TV. Dar la noi n-au fost imagini dubioase pe ecrane. Deh… ne arată Dezbrăcatu’ cum a fost la Prima Fest 2026”, a mai transmis Șerban Huidu.

Antena 1, prima reacție după momentul stânjenitor de la petrecere

După ce imaginea cu „momentul surpriză” de la Antena 1 s-a viralizat, reprezentanții postului TV au venit și cu o explicație. Ei bine, se pare că scena nu a fost planificată sau aprobată de conducere, ci a fost doar o glumă neinspirată a unui angajat din zona tehnică. De asemenea, Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group, a transmis că angajatul glumeț a fost sancționat.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv.

E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a declarat pentru HotNews Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

 

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Foto: Social media

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