Ce înălțime are Valerie Lungu, de fapt. Basarabeanca de la Asia Express are 37 de kilograme

Valerie Lungu se numără printre concurentele care au stârnit cele mai multe controverse în noul sezon al emisiunii „Asia Express”. Originară din Republica Moldova, vedeta din mediul online a acceptat provocarea de a porni pe Drumul Mătăsii alături de partenerul său, Alex Gâlcă. Pe lângă momentele prin care a trecut în competiție, fizicul său a stârnit și el curiozitatea publicului.Valerie Lungu are o înălțime de 1,58 metri și 37 de kilograme.

Silueta sa fragilă a devenit cu atât mai vizibilă în cadrul unei competiții precum „Asia Express”, unde concurenții sunt nevoiți să parcurgă distanțe importante pe jos, să transporte bagaje și să îndeplinească diverse misiuni într-un timp limitat.

Pentru o persoană cu o asemenea constituție, ritmul impus de competiție poate fi o adevărată provocare. Zilele petrecute pe traseu presupun mult efort fizic, ore de așteptare pentru autostop, lipsa confortului și situații neprevăzute la fiecare etapă.

Cine este Valerie Lungu

Tânăra de 32 de ani este originară din Republica Moldova și s-a făcut remarcată prin activitatea sa din mediul online. Vedeta este fiica interpretei Victoria Lungu și și-a construit, de-a lungul timpului, propria comunitate pe rețelele de socializare.

Valerie a urmat studii de actorie și a cochetat cu domenii din zona televiziunii, a modei și a divertismentului. Ulterior, activitatea din mediul online a devenit una dintre principalele sale preocupări. Astfel, apariția în „Asia Express” i-a oferit ocazia de a fi văzută de un public mult mai larg.

Participarea la show-ul de aventură a reprezentat o schimbare importantă pentru Valerie. Ea a fost nevoită să lase în urmă confortul vieții cotidiene și să se adapteze unui stil de viață diferit.

Basarabeanca face echipă cu Alex Gâlcă

În competiție, Valerie participă alături de Alex Gâlcă, partenerul său. Cei doi au pornit împreună pe Drumul Mătăsii, iar aventura le-a testat atât rezistența fizică, cât și relația.

Traseul este unul solicitant, iar concurenții trebuie să se descurce cu resurse limitate. Fiecare echipă este nevoită să găsească soluții pentru a ajunge la destinațiile indicate, să apeleze la localnici pentru transport și să ducă la bun sfârșit probele primite.

Pentru Valerie, una dintre dificultățile importante a fost reprezentată de bagaj. Rucsacul pe care trebuie să îl transporte concurenții poate deveni foarte greu după ore întregi petrecute pe drum. În anumite momente, Alex a fost nevoit să o ajute și să îi preia bagajul pentru a continua cursa.

O provocare diferită pentru Valerie

Participarea la „Asia Express” i-a oferit lui Valerie Lungu ocazia de a se prezenta publicului și dintr-o altă perspectivă. Dacă până acum era cunoscută mai ales pentru activitatea sa din mediul online, competiția a pus-o în situații în care nu s-a mai putut baza pe confortul obișnuit.

La înălțimea de 1,58 metri și 37 de kilograme, Valerie a avut de înfruntat un traseu care presupune rezistență, răbdare și multă energie. Alături de Alex Gâlcă, aceasta a continuat aventura pe Drumul Mătăsii, chiar și atunci când oboseala și presiunea au făcut-o să treacă prin momente dificile.

Parcursul său din competiție a scos astfel la iveală o latură mai vulnerabilă a vedetei, dar și determinarea de a merge mai departe în ciuda obstacolelor întâlnite pe traseu.

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