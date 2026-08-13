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Cum arată casa cu etaj a Valeriei Lungu. Influencerița a ales o canapea cu totul atipică pentru living

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 06:40
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Valerie Lungu și logodnicul ei, Alex Gâlcă, se bucură în sfârșit de casa pe care au visat-o și pe care influencerița a construit-o de la zero. După aproximativ doi ani de lucrări, vedeta a făcut public un tur al locuinței și le-a arătat urmăritorilor cum și-a amenajat noul cămin.

Casa are un design modern și elegant, cu spații generoase și multă lumină naturală. Valerie a ales în principal nuanțe de alb și crem pentru decor, iar rezultatul este unul minimalist și rafinat.

Valerie Lungu și-a construit casa de la zero

Pentru Valerie Lungu, proiectul locuinței a fost unul de durată. Terenul a fost cumpărat în 2023, iar lucrările au început în 2024. După doi ani de construcții, imobilul a fost finalizat, iar influencerița le-a oferit fanilor primele imagini cu interiorul. Locuința are un etaj, iar camerele sunt spațioase și luminoase.

Unul dintre punctele de atracție este dormitorul generos, unde Valerie are inclusiv o zonă amenajată special pentru machiaj. Influencerița și-a amenajat și un dressing încăpător, în care își păstrează hainele și accesoriile, dar și lucrurile logodnicului său, Alex Gâlcă.

Curtea este, la rândul ei, generoasă. Din imaginile publicate, cei doi par să fi împărțit deja responsabilitățile din gospodărie: Valerie se ocupă de curățenia din interior, în timp ce Alex se ocupă de spațiul exterior.

Cât ar fi costat locuința

Valerie Lungu nu a dezvăluit suma exactă investită în construcția casei. Potrivit informațiilor publicate de presa mondenă, valoarea unei asemenea investiții ar depăși 200.000 de euro, însă suma nu a fost confirmată de influenceriță. Cert este că vedeta și-a dorit ca locuința să fie construită după propriile preferințe, motiv pentru care a ales varianta unei construcții de la zero, în locul achiziționării unei case deja existente.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă, planuri pentru o familie

Casa vine într-un moment important și pe plan personal pentru Valerie Lungu și Alex Gâlcă. Cei doi, originari din Republica Moldova, formează un cuplu de mai mulți ani și s-au logodit în urmă cu câteva luni. Relația lor a trecut și printr-o perioadă de separare.

S-au despărțit în 2024, însă s-au împăcat în toamna aceluiași an. Ulterior, au început să construiască împreună locuința mult visată. Mai mult, cei doi au dezvăluit că își doresc să devină părinți și că și-au schimbat stilul de viață în acest sens.

„Noi vrem să avem un copil și să evităm anumite alimente”, a declarat Valerie Lungu, explicând că ea și Alex au adoptat un stil de alimentație mai sănătos și încearcă să respecte un program mai strict.

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