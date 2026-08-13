David Popovici, unul dintre cei mai valoroși sportivi români ai tuturor timpurilor, acordă o atenție deosebită alimentației și stilului de viață. Performanțele sale din bazin vin după ani întregi de muncă, disciplină și sacrificii, iar rutina campionului este una cât se poate de strictă. Printre alimentele pe care sportivul le evită se află și pâinea albă, despre care familia sa a vorbit în trecut.

În septembrie, David Popovici va împlini 22 de ani. Românul este campion european și mondial și se pregătește să își apere titlurile în probele sale preferate: 100 și 200 de metri liber.

David Popovici nu mănâncă pâine albă

Unul dintre detaliile mai puțin cunoscute despre alimentația lui David Popovici este faptul că sportivul evită pâinea albă. În urmă cu câțiva ani, tatăl înotătorului explica faptul că aceasta ar trebui înlocuită cu pâinea integrală.

De altfel, David Popovici a povestit chiar el, în 2021, despre modul în care își începea zilele în perioadele de antrenament intens. Sportivul se trezea în jurul orei 4:30 pentru a lua micul dejun, cu aproximativ două ore înainte de a intra în programul de pregătire.

„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc. O fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să și mănânc destul. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00.”

A trecut printr-o transformare fizică importantă

În ultimii ani, corpul lui David Popovici s-a schimbat considerabil. Sportivul a explicat că, după Jocurile Olimpice de la Paris, a mai crescut atât în înălțime, cât și în greutate.

„Am mai pus câteva kilograme. Am mai crescut. Ultima oară, adică de la Paris, de la ultimele Jocuri Olimpice, cred că 8-10 kilograme (n.r. s-a îngrășat) pentru că am crescut. Am crescut și în înălțime, anvergură… e normal. Ca orice tânăr”, declara David Popovici după semifinala probei de 100 de metri liber de la Paris.

Schimbările fizice pot reprezenta un avantaj important pentru un înotător specializat în probele de viteză. O musculatură mai dezvoltată poate contribui la o forță mai mare în momentul startului, un capitol la care Popovici a lucrat în mod constant.

În același timp, o anvergură mai mare îi permite să acopere o distanță mai lungă la fiecare mișcare de braț. Forța suplimentară poate deveni importantă și în a doua parte a cursei, când capacitatea de a menține ritmul și eficiența tracțiunilor poate face diferența dintre o medalie și un loc în afara podiumului.

Performanță spectaculoasă la Campionatele Europene

La Campionatele Europene de la Paris, David Popovici a confirmat încă o dată statutul de favorit. Românul s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber, după ce a obținut un timp impresionant în semifinale. Popovici a oprit cronometrul la 46,72 de secunde, rezultat care a reprezentat un nou record al competiției și, la acel moment, a patra cea mai rapidă performanță din istoria probei.

CITEȘTE ȘI:

Care este programul lui David Popovici la Campionatele Europene de înot? Când intră în cursa pentru medalii

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber de la Paris! Românul a stabilit un nou record