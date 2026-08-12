Aur pentru David Popovici la Europene! Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber

Finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris a adus o nouă performanță remarcabilă pentru David Popovici, care a încheiat cursa cu 46,56 și l-a depășit pe principalul său rival, Egor Kornev. Timpul obținut îl apropie la doar câteva sutimi de recordul mondial, ceea ce menține deschisă discuția despre o posibilă doborâre a acestuia în competițiile viitoare.

Startul finalei a venit într-un moment de maximă tensiune, după ce sportivii au intrat în bazin pentru lupta directă pe culoare. Popovici a concurat din poziția favorită, pe culoarul patru, avându-i alături pe Kornev și pe spaniolul Luca Hoek le Guenedal. Cursa a fost urmărită la TV și în format live text, interesul publicului fiind alimentat de forma excelentă a românului.

Aur pentru David Popovici la Europene

Înainte de finală, Popovici venea după un parcurs impecabil. În seriile preliminare a obținut cel mai bun timp, iar în semifinale a reușit 46,72, un rezultat care a devenit noul record al competiției și l-a trimis în ultimul act de pe prima poziție. Această evoluție l-a transformat în principalul favorit la aur.

Conform ProSport, recordul mondial al probei, 46,40, aparține chinezului Zhanle Pan. Cum Popovici s-a apropiat considerabil de această bornă în semifinale, așteptările pentru finală au fost alimentate de posibilitatea unui nou moment istoric pentru natația românească.

Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber

În ciuda avantajului evident, David Popovici a adoptat o abordare prudentă și a subliniat că Egor Kornev rămâne adversarul care îi poate crea cele mai mari dificultăți. Declarația lui a fost una echilibrată, concentrată pe pregătire și pe menținerea atenției:

„La ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac în finală. El (n.r. Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine (n.r. – 12 august) la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme. Ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit.”

Finala a confirmat forma excelentă a lui Popovici, care a rămas concentrat pe obiectiv și a demonstrat că poate gestiona presiunea marilor competiții. Rezultatul de 46,56 îl menține în elita mondială și întărește ideea că recordul global este la îndemâna lui.

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David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber de la Paris! Românul a stabilit un nou record