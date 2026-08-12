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Cine este Pinkchyu, „goth baddie”-ul care l-a cucerit pe Drake. L-a făcut chiar să latre în timpul show-ului

De: David Ioan 12/08/2026 | 19:50
Cine este Pinkchyu, „goth baddie”-ul care l-a cucerit pe Drake. L-a făcut chiar să latre în timpul show-ului
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Creatoare de conţinut cosplay Lin Lamar, cunoscută online ca Pinkchyu, a devenit subiectul zilei după ce a ieșit învingătoare în show‑ul de speed dating cu 20 de participante organizat de Drake pe platforma Kick.

Momentul a fost transmis live și a fost produs de NELK, în cadrul aniversării a nouă ani de la lansarea platformei de gambling Stake, iar atmosfera a fost una de reality‑show intens, cu accente de spectacol și controverse. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cine este Pinkchyu, „goth baddie”-ul care l-a cucerit pe Drake

Conform Complex, Pinkchyu a intrat în atenția publicului în clipa în care a ajuns la sesiunea unu‑la‑unu cu Drake. S‑a prezentat simplu, „Pink”, și a început să deschidă pachete de Magic: The Gathering cu artistul, un gest neașteptat care a schimbat tonul întâlnirii.

A urmat o discuție despre role‑play, iar Drake, vizibil captivat, i‑a spus că ar face orice la comandă. Când ea l‑a întrebat dacă ar lătra pentru ea, rapperul a executat instant, moment care a explodat pe rețelele sociale și a devenit viral în câteva ore.

Reacțiile nu au întârziat. Drake și‑a cerut scuze public lui IShowSpeed pentru că anterior îi spusese să nu latre la femei, recunoscând că situația cu Pinkchyu l‑a contrazis complet. Clipurile cu reacțiile lui Speed au circulat masiv, alimentând și mai mult valul de atenție din jurul show‑ului.

L-a făcut chiar să latre în timpul show-ului

În finală, Pinkchyu a concurat cu Lena the Plug și Jordyn Lucas, însă a reușit să se impună fără ezitare. Când Drake i‑a oferit posibilitatea de a cere orice premiu, ea a solicitat o casă pentru mama ei pensionară, un gest care a fost perceput ca inteligent, calculat și emoționant în același timp.

Pe lângă apariția în show, Pinkchyu este activă pe TikTok, produce muzică și publică conținut exclusiv pe OnlyFans, unde se remarcă prin cosplay‑uri elaborate. Printre personajele pe care le interpretează frecvent se numără Sue Storm din Fantastic Four și Makima din Chainsaw Man, ceea ce i‑a consolidat imaginea de „goth baddie” cu o comunitate online extrem de fidelă.

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