Emoții mari în familia Cristinei Pucean. Fratele vedetei și-a cerut iubita de soție

Cristina Pucean a fost martora unui moment cu adevărat spectaculos! Fratele dansatoarei a decis că nu mai vrea să amâne marea întrebare și a cerut-o în căsătorie pe femeia alături de care își trăiește povestea de iubire. Și nu, nu a fost o simplă cerere spusă în șoaptă, într-un colț discret!

Totul s-a transformat într-un adevărat spectacol, cu flori, bijuterie, muzică live și emoții cât cuprinde. Fratele Cristinei Pucean și dansatoarea s-au ocupat de tot și au fost atenți până și la cel mai mic detaliu. În fața iubitei sale a apărut cu un buchet spectaculos de trandafiri roșii, iar gestul romantic a fost doar începutul.

Fericire maximă în familia dansatoarei Cristina Pucean!

După ce i-a oferit florile, bărbatul a scos inelul și s-a așezat în genunchi. În acel moment, toate privirile s-au îndreptat către cei doi. Tânăra a fost vizibil copleșită de emoție, dar răspunsul ei a fost cel pe care, cel mai probabil, viitorul mire îl aștepta cu sufletul la gură: a acceptat!

A urmat sărutul, iar cei prezenți au izbucnit în aplauze. Cristina Pucean nu a lăsat însă momentul să treacă fără să-l imortalizeze. Partea care a ridicat și mai mult miza? În loc ca cererea să fie însoțită doar de muzică ambientală, la fața locului a fost chiar Luis Gabriel.

Cine a fost surpriza serii

Manelistul a cântat live, iar momentul în care fratele Cristinei Pucean și-a pus iubita în fața celei mai importante întrebări a devenit astfel și mai spectaculos. Dansatoarea a împărtășit imaginile cu urmăritorii săi și a explicat cât de specială a fost scena pentru ea.

„Momentul culminant al serii: cererea în căsătorie a cumnatei mele. Luis Gabriel a făcut momentul și mai emoționant”, a scris Cristina Pucean în descrierea filmării.

Acum, după cererea care a avut parte de toate ingredientele pentru un adevărat moment de poveste, atenția se mută inevitabil către următoarea mare petrecere: nunta!

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