Cristina Pucean, show de senzație! A urcat pe scenă lângă Luis Gabriel și i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Ea e regina!”

Cristina Pucean a făcut, din nou, un show de senzație! Bruneta a urcat pe scenă alături de Luis Gabriel, iar prestația sa le-a tăiat respirația celor prezenți. Dansatoarea și-a unduit formele și a făcut un spectacol de zile mari. Fanii au reacționat imediat când au văzut imaginile.

Cristina Pucean este recunoscută pentru show-urile sale spectaculoase de belly dance, coregrafiile electrizante și aparițiile scenice care ridică mereu publicul în picioare. Ei bine, nici de data aceasta nu s-a lăsat mai prejos. Ea și Luis Gabriel tocmai ce au lansat o piesă împreună, iar acum dansatoarea a apărut și pe scenă alături de artist.

Imediat cum a urcat pe scenă, Cristina Pucean a ridicat publicul în picioare. Aceasta a purtat o ținută sexy, de scenă, iar mișcările sale i-au electrizat pe toți cei prezenți. Cei din public au scos imediat telefoanele și au imortalizat momentul, iar imaginile au devenit virale. Internauții au fost și ei cuceriți de prestația brunetei și nu au ezitat să o complimenteze din plin.

„Toate ca toate dar niciuna ca Cristina!”; „Un interpret și o super dansatoare, mișto împreună profesional”; „Chiar top percuția, felicitări Cristina Pucean; „De o mie de ori o s-o mai spun!!! Cristina e regina!!!”; „Cristina, șefa supremă”; „Uite ce a pierdut fostul ei”, sunt câteva dintre comentariile din mediul online.

Cel mai mare complex al Cristinei Pucean

Deși acum este una dintre cele mai apreciate dansatoare din România și face senzație de fiecare dată când urcă pe scenă, Cristina Pucean a recunoscut că la început de drum nu avea deloc încredere în ea. Mai exact, bruneta era extrem de complexată de felul în care arăta.

I se părea că are un bust prea mic și că este prea slabă. Însă acum, de când s-a îngrășat și a mai pus puțină „cărniță” pe ea, dansatoarea a scăpat de complexe și este mai încrezătoare ca niciodată.

„Da, nu aveam sânii mari. De fapt, nu aveam deloc, aveam niște corcodele d-alea. Purtam câte 13 sutiene când dansam, ca să aibă din ce să se miște Cristina. N-ai idee cât mă bucur acum că m-am îngrășat și eu, că am și eu puțină slăninuță, că atunci mă rupeam, că nu aveam din ce să dau, știi”, a mărturisit Cristina Pucean.

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Foto: Instagram