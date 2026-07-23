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Abush, adevărul despre procesul în care este implicat. Milionarul explică ce legătură avea, de fapt, cu persoana chemată în instanță

De: Andrei Iovan 23/07/2026 | 13:54
Abush, adevărul despre procesul în care este implicat. Milionarul explică ce legătură avea, de fapt, cu persoana chemată în instanță
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După informațiile apărute potrivit cărora Abush ar fi ajuns în instanță din cauza unui conflict cu un fost partener de afaceri, adevărul a ieșit la iveală, iar realitatea este cu totul alta, nicidecum așa cum s-a speculat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Akbar Abdullaev a lămurit situația, iar cert este că detaliile apărute în spațiul public sunt eronate. Din spusele afaceristului reiese că povestea prezentată până acum a omis detaliul esențial al dosarului și că procesul nu are nicio legătură cu un parteneriat de business încheiat prost. Toate amănuntele, în rândurile de mai jos!

După ce s-a spus că Abush și-ar fi chemat în instanță un fost partener de afaceri, sugerând că dosarul, având ca obiect „pretenții”, ar avea legătură cu un conflict de business și cu recuperarea unor datorii, aflăm adevărul direct de la afacerist. Akbar Abdullaev ne-a spus că informațiile prezentate nu sunt veridice și explică faptul că litigiul nu vizează niciun fost asociat!

Akbar Abdullaev (Abush) spune adevărul despre proces

De fapt, o parte din bani au fost solicitați cu titlu de împrumut, iar alte sume i-au fost cerute personal drept plată pentru lucrări care fuseseră deja achitate către societate în baza facturilor emise. Afaceristul precizează că a descoperit ulterior că aceeași lucrare fusese, practic, plătită de două ori, motiv pentru care a decis să se adreseze instanței.

Abush demontează informațiile apărute despre proces

Abush ne-a explicat că procesul a fost deschis împotriva administratorului unei societăți de construcții care a executat lucrări de renovare în apartamentul său și susține că obiectul acțiunii îl reprezintă recuperarea unor sume de bani încasate în mod nejustificat. Totodată, Akbar Abdullaev respinge categoric informațiile potrivit cărora persoana vizată i-ar fi fost partener de afaceri. A subliniat că între ei au existat exclusiv raporturi de beneficiar și prestator de servicii de construcții, fără să fi desfășurat vreodată activități comerciale împreună.

Este vorba despre un proces deschis împotriva administratorului unei societăți de construcții care a prestat servicii de renovare și reparații în apartamentul meu. Prin această acțiune solicit restituirea sumelor de bani pe care administratorul societății, în nume personal, mi le-a solicitat și le-a încasat. O parte dintre aceste sume au fost solicitate și remise cu titlu de împrumut, iar o altă parte au fost solicitate și remise sub pretextul că reprezintă contravaloarea unor servicii de construcții. În realitate, serviciile respective fuseseră deja achitate de mine către societate, în baza facturilor emise de aceasta, aspect pe care l-am descoperit ulterior. În consecință, urmăresc recuperarea sumelor încasate nejustificat de administrator, în calitate de persoană fizică, atât pentru lucrări deja achitate către societate, cât și pentru sumele pe care i le-am împrumutat cu diferite ocazii pe parcursul executării lucrărilor de renovare.

Subliniez că această persoană nu mi-a fost niciodată partener de afaceri și nu am desfășurat împreună nicio activitate comercială. Raporturile dintre noi au fost exclusiv cele dintre beneficiar și prestator de servicii de construcții, acesta acționând în calitate de administrator al societății care a executat lucrările, a declarat Abush în exclusivitate pentru CANCAN.RO. 

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