Oana Roman a spus „pas” celei mai mari tentații din mall. A scos bani de la bancomat, dar nu și-a făcut pofta!

Oana Roman, a fost surprinsă de CANCAN.RO la o vizită de rutină, de una singură, prin Băneasa Shopping. City. După ce extrage niște bani de la bancomat, fiica lui Petre Roman dă o bătălie cruntă cu sine însăși. Trece pe lângă o vitrină ticsită cu lucruri care îi fac cu ochiul, dar până la urmă ea le face cu mâna. Ați pățit?

Oana Roman a reușit la 50 de ani ceea ce puțini oameni pot: să scape de niște kilograme în plus, și asta de mult timp, după ce într-o perioadă devenise subiect de glume. Acele glume sunt de mult apuse, nu doar pentru că erau de prost-gust, ci și pentru că efectiv nu mai au substanță. La fel și Oana Roman, nici ea nu mai are „substanță”, pentru că ne prezintă la vârsta a doua o siluetă mai frumoasă decât la 25 de ani!

Iat-o deci pe Oana Roman la Băneasa Shopping City, cu o rochie casual, gri cu un detaliu în culorile Franței. Prima oprire e la bancomat, pentru că mereu e nevoie de niște mărunțiș, n-are sens să tocești contactless-ul pentru nimicuri 😀.

După bancomat, Oana Roman merge, poate din vechi obișnuințe, pe la o patiserie, unde privește lung vitrina plină cu bunătăți apetisante. Pauza de visare cu ochii deschiși durează ceva. Suspansul e mare. Va ceda Oana Roman și va decide că azi e un „cheat day”? Ei bine, nu! Oana Roman se ține tare și după câteva minute pleacă de la vitrină fără să-și ia nicio tentație, nici dulce și nici sărată. E un exemplu de urmat!

După alte câteva „învârteli” prin mall, Oana Roman se îndreaptă spre ieșire, achită parcarea la automat și se îndreaptă spre mașină. Așa e în zilele extrem de fierbinți, îți vine să ieși din casă doar așa, să mai respiri, dar numai la mall e posibil, în răcoarea aerului condiționat.

Din fericire, Oana nici nu avea probabil o zi „din alea”, cu nervi, cu stress, sau cu frustrare cât se poate de justificată, cum a avut în noaptea în care a aterizat pe Otopeni și a constatat că și cel mai mare aeroport al României este un haos generalizat. Au fost mulți nervi atunci, dar din fericire până la ieșirea din aeroport nu sunt tentații alimentare, pentru că cu greu reziști la nervi, atunci când ești pofticios.

CITEȘTE ȘI: CE A PĂȚIT OANA ROMAN PE AEROPORTUL OTOPENI, DUPĂ CE A ATERIZAT ÎN ROMÂNIA: „CEVA RĂU DE TOT. BĂTAIE DE JOC”

NU RATE: OANA ROMAN, SCANDAL ÎN TRAFIC. S-A LUAT LA CEARTĂ CU POLIȚIȘTII: „AU URLAT LA MINE”