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Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 11:07
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
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Fiica lui Petre Roman, Oana Roman (50 de ani) a trăit clipe de coșmar în timp ce se deplasa prin București. Vedeta a fost implicată într-un incident periculos care s-a lăsat instantaneu cu un conflict violent și replici acide între ea și agenții de la Rutieră.

S-a lăsat cu circ mare în miez de noapte! Fanii de pe Instagram au rămas mască când au văzut ce a pățit vedeta. Oana Roman a plecat de acasă cu treabă, dar a dat peste un incident extrem de periculos pe șosea. Speriată de ce vede în fața ochilor, vedeta a filmat imediat totul și le-a explicat urmăritorilor săi ce se întâmplă.

„Pe drum am întâlnit această situație. Ardea un stâlp de electricitate”, a spus ea.

Oana Roman, scandal în trafic

Focul era uriaș, iar stâlpul de pe marginea drumului ardea ca o torță. Autoritățile au venit imediat la fața locului, însă modul în care agenții au gestionat criza a scos-o complet din minți pe Oana Roman. Supărată la culme, fosta prezentatoare TV i-a criticat dur pe cei doi polițiști care au oprit toate mașinile în loc, fără să miște un deget ca să rezolve problema.

„2 polițiști au blocat circulația pe ambele sensuri, dar fără să facă nimic”, a spus Oana.

Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”

Din cauza blocajului, vedeta nu a mai putut să ajungă la mall. Însă ce a enervat-o cel mai tare pe Oana a fost explicația polițiștilor, pe care a considerat-o de-a dreptul absurdă.

S-a lăsat cu urlete în plină stradă!

Oana Roman a coborât geamul și a început să se certe cu agenții de la Rutieră. Vedeta le-a reproșat că ignoră pericolul unei explozii de proporții și că nu se gândesc deloc la binele șoferilor.

„Mi-au spus că nu mă lassen să trec ca să nu mi cadă stâlpul peste mașina ceea ce era puțin probabil dar nu au luat în calcul că exista riscul să facă bum”, a mai povestit Oana.

Văzând că nimeni nu face nimic, Oana Roman s-a băgat peste ei și a început să le dea sfaturi și să îi întrebe de ce nu sting chiar ei incendiul.

„I-am întrebat de ce nu caută în mașini extinctoare, a spus fiica lui Petre Roman.

Ei bine, în acel moment, spiritele s-au incins la maximum! Sătui să fie luați la rost de vedetă, polițiștii au explodat și au reacționat extrem de agresiv. Fiica lui Petre Roman a povestit că oamenii legii au început să urle la ea.

„Au urlat la mine să îi las în pace”, a mărturisit Oana.

VEZI ȘI: Oana Roman a dat un pas înapoi după jignirile la adresa suveraniștilor, dar BobbyD a turnat „gaz pe foc”: “Ce ai făcut, drăguța mea? Ai șters videoclipul?”
 Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost revoltată!

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