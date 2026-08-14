Acasă » Știri » Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție

Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție

De: Elisa Tîrgovățu 14/08/2026 | 16:37
Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție
Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La doar câteva zile după ce a apelat la abdominoplastie reversă, Andreea Popescu a decis să le ofere urmăritorilor o privire asupra rezultatului intervenției. Transformarea abdomenului este deja evidentă, iar vedeta pare încântată de felul în care evoluează recuperarea și de schimbările obținute până acum.

Fosta dansatoare a Deliei a vorbit recent despre transformările prin care a trecut în ultima perioadă și despre procedurile la care a apelat pentru a-și redefini silueta și trăsăturile. Printre intervențiile menționate se numără liftingul sprâncenelor, augmentarea mamară cu implanturi și abdominoplastia reversă.

Decizia de a recurge la aceste proceduri a venit după o transformare fizică importantă. Influencerița a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, iar ulterior a ales să intervină estetic pentru a ajusta aspectele de care nu era pe deplin mulțumită.

Andreea Popescu și-a expus abdomenul după intervenție

La aproape două săptămâni de la procedura estetică, Andreea Popescu a făcut publică evoluția abdomenului său. Influencerița a împărtășit imagini cu zona operată și a mărturisit că este încântată de schimbarea obținută în urma abdominoplastiei reverse. Deși se află încă în perioada de recuperare, aceasta spune că este mulțumită de aspectul actual și de rezultatul intervenției.

„Ziua 12 de la intervenții. Să vedem abdomenul. (…) Pielea mi-a prins-o de coaste”, a spus Andreea Popescu în timp ce le-a arătat urmăritorilor rezultatul intervenției.

Sursa foto: Social media

Fosta soție a lui Rareș Cojoc se află în continuare în perioada de recuperare după operațiile estetice, însă este foarte mulțumită de rezultatele obținute. Vedeta a povestit despre transformarea prin care a trecut după ce a slăbit 20 de kilograme, precizând că abdominoplastia reversă a fost una dintre procedurile care au contribuit la noua sa siluetă.

Efectele secundare pe care le-a resimțit influencerița

După transformarea fizică, fosta dansatoare a vorbit și despre perioada dificilă de recuperare de după intervențiile estetice. Influencerița a mărturisit că organismul său a resimțit intens operațiile, iar efectele s-au reflectat inclusiv asupra părului și pielii.

„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a spus influencerița.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Andreea Popescu după ce s-a operat. Primele imagini cu noua intervenție estetică

Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de fericită”
Știri
Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de fericită”
Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat
Știri
Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria. 5 rețete tradiționale pentru masa de sărbătoare
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni. Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere
Adevarul
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au...
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep
Digi24
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se confruntă cu sute de cazuri anual
Mediafax
O ciupercă îi face pe oameni să vadă „elfi” peste tot! Medicii se...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Afacerea pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare. De ce își deschide artista tocmai acum un atelier de artă
Click.ro
Afacerea pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare. De ce își deschide...
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
Digi 24
Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
Digi24
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre...
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM a parcurs o mașină
Promotor.ro
Exclusiv | Cum arată noile camere de rovinietă inteligente, montate de CNAIR. Calculează câți KM...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Descopera.ro
Legumele din întreaga lume dispar. Iată cum ne afectează, fără să știm, alimentația
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni. Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a îndatorat România extern cu 3,4 miliarde de euro în primele șase luni....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de ...
Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de fericită”
Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat
Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat
Iluzie optică virală | Găsiți omida ascunsă în această imagine!
Iluzie optică virală | Găsiți omida ascunsă în această imagine!
Noroc uriaș la bani pentru trei zodii. Weekendul 15-16 august le poate schimba situația financiară
Noroc uriaș la bani pentru trei zodii. Weekendul 15-16 august le poate schimba situația financiară
Descoperire macabră în Munții Bucegi. A fost găsit un cadavru care avea asupra sa actele tânărului ...
Descoperire macabră în Munții Bucegi. A fost găsit un cadavru care avea asupra sa actele tânărului britanic dispărut în 2025
Dezvăluiri ireale făcute de așa-zisul „călător în timp” din anul 4413. Ce se va întâmpla ...
Dezvăluiri ireale făcute de așa-zisul „călător în timp” din anul 4413. Ce se va întâmpla cu oamenii în următoarele 2 milenii
Vezi toate știrile