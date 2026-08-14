Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție

La doar câteva zile după ce a apelat la abdominoplastie reversă, Andreea Popescu a decis să le ofere urmăritorilor o privire asupra rezultatului intervenției. Transformarea abdomenului este deja evidentă, iar vedeta pare încântată de felul în care evoluează recuperarea și de schimbările obținute până acum.

Fosta dansatoare a Deliei a vorbit recent despre transformările prin care a trecut în ultima perioadă și despre procedurile la care a apelat pentru a-și redefini silueta și trăsăturile. Printre intervențiile menționate se numără liftingul sprâncenelor, augmentarea mamară cu implanturi și abdominoplastia reversă.

Decizia de a recurge la aceste proceduri a venit după o transformare fizică importantă. Influencerița a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, iar ulterior a ales să intervină estetic pentru a ajusta aspectele de care nu era pe deplin mulțumită.

Andreea Popescu și-a expus abdomenul după intervenție

La aproape două săptămâni de la procedura estetică, Andreea Popescu a făcut publică evoluția abdomenului său. Influencerița a împărtășit imagini cu zona operată și a mărturisit că este încântată de schimbarea obținută în urma abdominoplastiei reverse. Deși se află încă în perioada de recuperare, aceasta spune că este mulțumită de aspectul actual și de rezultatul intervenției.

„Ziua 12 de la intervenții. Să vedem abdomenul. (…) Pielea mi-a prins-o de coaste”, a spus Andreea Popescu în timp ce le-a arătat urmăritorilor rezultatul intervenției.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc se află în continuare în perioada de recuperare după operațiile estetice, însă este foarte mulțumită de rezultatele obținute. Vedeta a povestit despre transformarea prin care a trecut după ce a slăbit 20 de kilograme, precizând că abdominoplastia reversă a fost una dintre procedurile care au contribuit la noua sa siluetă.

Efectele secundare pe care le-a resimțit influencerița

După transformarea fizică, fosta dansatoare a vorbit și despre perioada dificilă de recuperare de după intervențiile estetice. Influencerița a mărturisit că organismul său a resimțit intens operațiile, iar efectele s-au reflectat inclusiv asupra părului și pielii.

„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a spus influencerița.

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