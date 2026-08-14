Un accident rutier deosebit de grav s-a produs astăzi pe DN 2B, în județul Brăila. Un autoturism și un microbuz s-au izbit frontal, iar impactul a avut consecințe devastatoare. Doi oameni, soț și soție, și-au pierdut viața, în timp ce alte patru persoane au fost rănite.

Tragedia s-a produs în zona localității Ianca, la kilometrul 65 al DN 2B. Din primele informații, autoturismul și microbuzul s-au ciocnit violent, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului.

Doi soți au murit în urma impactului devastator

Cele două persoane decedate se aflau în autoturism în momentul producerii accidentului. În urma coliziunii, bărbatul și femeia au rămas încarcerați. Salvatorii au intervenit pentru extragerea victimelor dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, cei doi nu au mai putut fi salvați. Decesul lor a fost declarat la fața locului.

Alte patru persoane au fost rănite

În urma coliziunii, alte patru persoane au suferit răni și au primit îngrijiri medicale. Echipajele de salvare au intervenit pentru acordarea primului ajutor și evaluarea victimelor. Autoritățile urmează să stabilească exact în ce condiții s-a produs accidentul și care dintre conducătorii auto ar fi provocat impactul. În urma tragediei, circulația pe DN 2B a fost blocată în zona accidentului, iar polițiștii au desfășurat cercetări la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.

Un alt accident mortal a avut loc în urmă cu doar câteva zile, în Brașov

Tragedia din Brăila vine la doar câteva zile după un alt accident mortal produs în centrul Brașovului. În seara zilei de 11 august, un autoturism a ajuns pe trotuar, unde a lovit un grup de pietoni. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața, iar o alta a fost transportată la spital în stare gravă.

Șoferul, în vârstă de 50 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor apărute ulterior în cazul accidentului din Brașov, anchetatorii ar fi stabilit că bărbatul știa că suferă de epilepsie și că întrerupsese tratamentul, deși afecțiunea i-ar fi putut afecta capacitatea de a conduce.

În cazul accidentului de pe DN 2B, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte care au dus la producerea tragediei.

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