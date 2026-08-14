Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: “Lucrurile frumoase apar atunci când...

Mai este sau nu loc pentru iubire în viața lui Mircea Eremia? Artistul a răspuns fără ocolișuri și a mărturisit că nu simte nevoia unei relații doar de dragul de a nu fi singur. Cântărețul crede că lucrurile frumoase apar la momentul potrivit și spune că, până când își va întâlni persoana potrivită, își concentrează energia asupra carierei și dezvoltării personale. În interviul acordat în exclusiviate pentru CANCAN.RO, Mircea a vorbit și despre latura sa sensibilă, dar și despre omul din spatele reflectoarelor.

Are mii de admiratoare, însă despre viața lui amoroasă se știu foarte puține. Dacă sora sa, Alina Eremia, și-a găsit marea iubire și s-a căsătorit după o relație de aproape un deceniu, Mircea a ales întotdeauna discreția atunci când a venit vorba despre planul sentimental. Deși fanele sunt curioase să afle cine îi face inima să bată mai tare, artistul preferă să nu își expună viața privată și lasă muzica să fie cea care îl definește.

„Nu simt nevoia unei relații doar de dragul de a fi într-una”

Dincolo de muzică, Mircea Eremia are o mare pasiune pentru motociclete. Artistul profită de fiecare ocazie pentru a ieși la drum pe două roți, considerând că astfel se deconectează și își încarcă bateriile. Pentru el, plimbările cu motorul sunt una dintre cele mai bune metode de a scăpa de agitația cotidiană și de a-și limpezi gândurile.

CANCAN: Cum este Mircea Eremia atunci când se sting reflectoarele? Cum te-ar descrie cei apropiați?

Mircea Eremia: Când se sting reflectoarele, sunt un om liniștit. Îmi place să mă retrag, să-mi încarc bateriile și să petrec timp cu oamenii dragi. Cei apropiați m-ar descrie ca fiind perfecționist, loial și genul de om care nu renunță până nu își atinge obiectivele. Sunt mult mai sensibil decât las să se vadă și pun suflet în tot ceea ce fac, fie că este vorba despre muzică, proiecte sau relațiile cu oamenii din jurul meu.

CANCAN: Există ceva despre tine ce foarte puțină lume știe și care i-ar surprinde pe fanii tăi?

Mircea Eremia: Cred că mulți mă cunosc doar din postura de artist sau creator de conținut, însă puțini văd câtă muncă există în spatele fiecărei piese, fiecărei postări sau colaborări. Sunt atent la detalii, foarte autocritic și rareori mă mulțumesc cu „merge și așa”. Nu încerc să fiu mai bun decât alții, ci mai bun decât am fost ieri.

CANCAN: Ai vreo pasiune sau un hobby mai puțin cunoscut?

Mircea Eremia: Sunt pasionat de producția muzicală și de tehnologie. Pot petrece ore întregi în studio căutând un sunet perfect sau descoperind lucruri noi despre echipamente și producție. În același timp, motocicletele reprezintă o altă mare pasiune. Pentru mine, mersul pe motor înseamnă libertate și o modalitate de a-mi limpezi gândurile.

CANCAN: La capitolul iubire, ești într-un moment în care îți dorești o relație sau lași lucrurile să vină de la sine?

Mircea Eremia: Nu simt nevoia unei relații doar de dragul de a fi într-una. Cred că lucrurile frumoase apar atunci când doi oameni se întâlnesc la momentul potrivit. Dacă va apărea persoana alături de care voi simți că merită să construim ceva, voi investi tot ce am mai bun. Până atunci, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe proiectele în care cred.

„Sunt mult mai sensibil decât las să se vadă”

CANCAN: Crezi în dragostea la prima vedere sau consideri că iubirea se construiește în timp?

Cred că poate exista o conexiune puternică încă din primul moment, însă iubirea adevărată se construiește în timp. Încrederea, respectul și felul în care doi oameni aleg să treacă împreună prin momentele frumoase și cele dificile sunt cele care transformă o atracție într-o poveste autentică.

CANCAN: Dacă, prin absurd, muzica nu ar mai face parte din viața ta, ce drum ai alege?

Mircea Eremia: Sincer, îmi este greu să-mi imaginez viața fără muzică. Face parte din identitatea mea. Dar dacă ar trebui să aleg un alt drum, probabil m-aș orienta către antreprenoriat și zona de creare de conținut. Îmi place să construiesc proiecte, să dezvolt idei și să inspir oamenii prin ceea ce fac. Tot într-o zonă creativă m-aș regăsi, doar exprimată într-o altă formă.

CANCAN: Ce proiecte pregătești? Unde te putem vedea și asculta?

Mircea Eremia: Perioada aceasta este foarte intensă. Lucrez la muzică nouă, pregătesc lansări și colaborări importante pentru mine și continui să dezvolt conținut în mediul online. În paralel, sunt implicat în proiecte de imagine și colaborări cu branduri care mă reprezintă. Îmi doresc ca fiecare apariție să aducă valoare și să rămână în mintea oamenilor. Mă puteți urmări pe rețelele mele de socializare, unde împărtășesc atât partea artistică, cât și momente din viața de zi cu zi. Iar în perioada următoare urmează muzică nouă, așa că vă invit să rămâneți aproape. Promit că acesta este doar începutul.

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