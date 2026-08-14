BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc savuros, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
-M-au amendat ieri la ștrand doar pentru că-mi purtam aiurea costumul de baie.
-Cum îl purtai?
-Îl țineam în mână!
O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.
Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.
-Bulă, de ce-i cumperi soției tale întotdeauna flori în ghiveci?
-Cu gândul la următorul concediu…
-?!
-În fiecare an plecăm separat în concediu pentru că cineva trebuie să rămână acasă să ude florile!..
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