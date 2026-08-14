BANCUL ZILEI | „M-au amendat ieri la ștrand”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc savuros, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

-M-au amendat ieri la ștrand doar pentru că-mi purtam aiurea costumul de baie.

-Cum îl purtai?

-Îl țineam în mână!

Alte bancuri amuzante

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.

– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?

– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.

Bulă răspunde imediat:

— Patru lei și o girafă.

Profesorul oftează:

— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?

— Cinci.

— Cum adică cinci?!

— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.

Profesorul încearcă din nou:

— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?

— Niciuna.

— Greșit. Rămân nouă.

— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.

Profesorul zâmbește:

— De data asta îmi place cum gândești.

Bulă:

— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

De ce îi cumpără Bulă flori soției

-Bulă, de ce-i cumperi soției tale întotdeauna flori în ghiveci?

-Cu gândul la următorul concediu…

-?!

-În fiecare an plecăm separat în concediu pentru că cineva trebuie să rămână acasă să ude florile!..

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