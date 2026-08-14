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Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR

De: Simona Vlad 14/08/2026 | 15:23
Doliu în politică. A murit Erdei Istvan, fost deputat UDMR
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Este doliu în politica românească după moartea fostului deputat UDMR de Satu Mare, Erdei D. Istvan. Vestea tristă a fost făcută publică de primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, care a transmis un mesaj emoționant în memoria celui care a reprezentat județul în Parlament timp de cinci mandate.

Erdei D. Istvan a fost deputat în Camera Deputaților între 2000 și 2020, din partea UDMR, fiind unul dintre politicienii care și-au dedicat o mare parte din activitatea publică reprezentării comunității sătmărene.

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Kereskenyi Gábor a anunțat dispariția fostului deputat și a vorbit despre relația de prietenie și colaborarea pe care a avut-o cu acesta de-a lungul anilor.

„Satu Mare pierde astăzi un om care și-a dedicat întreaga viață publică slujirii comunității. Timp de cinci mandate de deputat, Istvan D. Erdei a fost un reprezentant neobosit al sătmărenilor. Am pierdut un om de valoare, dar mai ales un prieten foarte bun. Am colaborat de-a lungul anilor, am împărtășit aceleași idealuri și am luptat pentru comunitatea noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Cine a fost Erdei D. Istvan

Erdei D. Istvan s-a născut la 1 mai 1955, în localitatea Ilișua. A urmat cursurile Facultății de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, pe care le-a finalizat în 1981, obținând calificarea de inginer. Înainte de intrarea în politica națională, fostul parlamentar a avut o carieră profesională strâns legată de județul Satu Mare. Între 1981 și 1984 a lucrat ca inginer stagiar la UNIO Satu Mare, după care și-a continuat activitatea în cadrul Electrica Satu Mare. A ocupat, de-a lungul anilor, mai multe funcții în cadrul companiei. Între 1984 și 1992 a fost inspector energetic, iar ulterior a devenit șef al Serviciului Tehnic-Energetic, funcție pe care a ocupat-o în perioada 1992-1996. Din 1996 până în 2000 a fost șef al Serviciului Exploatare-Mentenanță.

A intrat în politică în urmă cu mai bine de trei decenii

Implicarea lui Erdei D. István în administrația publică a început înainte de primul mandat de parlamentar. Acesta a fost consilier județean în Satu Mare în perioadele 1992-1996 și 1996-2000, unde a ocupat și funcția de lider al grupului UDMR. Totodată, a fost președinte al comisiei pentru amenajarea teritoriului și lucrări publice din cadrul Consiliului Județean.

Erdei D. Istvan a devenit membru UDMR în 1990 și a făcut parte ulterior din structurile de conducere ale formațiunii, inclusiv din Consiliul Reprezentanților Unionali. În anul 2000 a intrat în Parlamentul României, reprezentând județul Satu Mare în Camera Deputaților. A ocupat această funcție timp de cinci mandate consecutive, până în 2020.

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