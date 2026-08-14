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Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru

De: Daniel Matei 14/08/2026 | 15:57
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Cum acționau Adina Mihai și Mădălin Dumitru
Români condamnați la închisoare în Anglia după moartea a doi bărbați. Sursa foto: Thames Valley Police
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Doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Marea Britanie după ce le-au administrat o substanță periculoasă unor bărbați pe care i-au ademenit prin intermediul unor aplicații de dating. Două dintre victimele lor au decedat în urma administrării substanței.

Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Mădălin Dumitru, de 30 de ani, au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare pentru omor din culpă și administrarea de substanțe toxice, potrivit BBC.

Își ademeneau victimele pentru a le jefui

Potrivit anchetatorilor, între august 2024 și iulie 2025, Mihai și Dumitru vizau bărbați cu care intrau în legătură pe internet. Mihai îi ademenea pe bărbați și le administra victimelor, fără ca acestea să știe, GBL (gamma-butirolactonă). Substanța se transformă în organism în GHB (gamma-hidroxibutirat), un compus cu efect sedativ și somnifer. După ce victimele deveneau inconștiente sau incapabile să se apere, cei doi le furau bunurile.

Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Bagendon, în apropiere de Cirencester, a fost găsit mort în locuința sa pe 21 august 2024. În cazul său, moartea fusese considerată inițial nesuspectă, pe fondul unei probleme de sănătate preexistente. Ulterior, noi analize toxicologice au arătat că bărbatului îi fusese administrat GBL.

A doua victimă, Gary Mouat, avea doar 37 de ani. Bărbatul a fost găsit mort în locuința sa din Banbury, Oxfordshire, pe 13 iulie 2025. În urma autopsiei, anchetatorii au stabilit că Mihai îi administrase GBL, adăugând substanța în secret într-o băutură alcoolică. Descoperirea a determinat poliția să transmită informațiile celorlalte forțe de ordine din Marea Britanie, pentru a verifica dacă existau și alte cazuri similare.

Administrau substanțele fără să se gândească la consecințe

Julian Evans KC, procurorul în acest caz, a declarat că Dumitru o lăsa pe Adina Mihai la locuința victimei și aștepta în apropiere, aparent înarmat, în cazul în care apăreau probleme.

După ce o convingea pe victimă să consume alcoolul în care fusese adăugată substanța, Mihai aștepta până când aceasta își pierdea cunoștința, după care căuta bunuri pe care să le fure, precum bani, parfumuri, bijuterii și ceasuri scumpe, a spus Evans.

Cuplul a fost arestat când polițiștii au oprit în trafic o mașină BMW. Dumitru se afla la volan, iar Mihai era pe scaunul din față. Obiecte aparținând unora dintre victime au fost recuperate din mașină, iar amprentele româncei au fost găsite pe paharele de vin din casele bărbaților.

Procurorul a afirmat că inculpații, care locuiseră anterior în Birmingham înainte de a se muta în Ilford, „au acționat în acest fel din lăcomie”.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea de caz a spus că inculpații administrau substanța în cantități „aleatorii”.

„Dacă v-ați fi oprit o clipă să vă gândiți la riscuri, așa cum ar fi trebuit să o faceți, v-ați fi dat seama că, de fiecare dată când administrați acea substanță, creați un risc ridicat de vătămare gravă sau deces. Dacă ați fi făcut chiar și cea mai superficială documentare, ați fi știut că substanța poate fi extrem de toxică. Ați lăsat fiecare victimă singură, într-o stare de inconștiență profundă, iar o clipă de reflecție ar fi trebuit să vă facă să realizați că este posibil ca acestea să nu-și mai recapete niciodată cunoștința”, a spus judecătoarea în timpul procesului.

Alți doi bărbați au supraviețuit

Investigația a scos la iveală și alte două victime. Cei doi bărbați, din sudul Angliei, au supraviețuit după ce Mihai și Dumitru le-au administrat substanțe și i-au jefuit.

Mihai și Dumitru au fost arestați pe 31 iulie 2025 și puși sub acuzare câteva zile mai târziu, după moartea lui Gary Mouat.

După ce anchetatorii au descoperit legătura dintre Mouat și GBL, investigația a fost extinsă. Analizele criminalistice au dus ulterior la redeschiderea cazului lui Malcolm King și la descoperirea faptului că și acesta fusese expus aceleiași substanțe.

Cei doi au fost acuzați ulterior și în legătură cu moartea lui King, iar pe 24 iunie 2026 au pledat vinovat pentru omor din culpă în cazul ambelor victime.

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