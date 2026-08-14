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Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 16:33
Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui. Cum s-au fotografiat cele două
Victor Slav și Selina / sursa foto: captura Antena 1
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Victor Slav profită din plin de zilele de vară și a ales să se retragă pentru câteva zile departe de agitația din București. Prezentatorul petrece această perioadă pe litoralul bulgăresc, într-o vacanță în care nu este singur, ci alături de fiica sa, Sofia, și de partenera lui de viață, Selina. Cei trei au găsit astfel ocazia de a petrece timp împreună și de a se bucura de o escapadă într-un cadru relaxant.

Relația dintre Victor Slav și Selina durează de mai bine de cinci ani, iar cei doi au trecut împreună prin mai multe experiențe care le-au consolidat relația. În ultima perioadă, cuplul a preferat să își trăiască povestea departe de scandaluri și să păstreze o parte importantă din viața personală pentru ei.

Victor Slav, momente speciale în vacanță cu Selina și fiica lui

De această dată, Victor Slav a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din vacanță. Fotografiile surprind atmosfera relaxată în care se află prezentatorul alături de cele două persoane importante din viața lui. Litoralul bulgăresc a devenit destinația aleasă pentru această escapadă, iar zilele petrecute aici par să fie dedicate în special timpului de calitate în familie.

Foto: social media

„Vacanța perfectă nu e doar despre unde stai, ci despre cum te face să te simți. Iar aici, totul este la superlativ: design impecabil, atmosferă de vis și liniștea de care aveam nevoie”, a transmis Victor Slav.

Un detaliu din fotografiile publicate de Victor Slav a atras însă atenția. Sofia și Selina au optat pentru un machiaj asemănător, cu influențe inspirate din atmosfera festivalurilor. Cele două au apărut astfel cu un look apropiat, iar imaginea a oferit un aer aparte momentelor surprinse în vacanță. (VEZI GALERIE)

Pentru Victor Slav, timpul petrecut alături de fiica sa este unul important. Sofia este copilul pe care îl are din relația cu Bianca Drăgușanu, iar prezentatorul a vorbit în trecut în mai multe rânduri despre legătura pe care o are cu aceasta. Vacanța din Bulgaria le oferă acum posibilitatea de a se bucura împreună de activități specifice sezonului estival, într-un cadru diferit de rutina de zi cu zi.2

Prezența Selinei alături de Victor și Sofia arată, totodată, că relația dintre cei trei este una apropiată. Partenera prezentatorului face parte de mai mult timp din viața acestuia, iar escapada de pe litoralul bulgăresc îi reunește pe toți într-o perioadă în care vedetele profită de vremea bună pentru a se relaxa.

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