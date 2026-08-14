Dezvăluiri ireale făcute de așa-zisul „călător în timp” din anul 4413. Ce se va întâmpla cu oamenii în următoarele 2 milenii

Un bărbat din Leicester, Lewis Walker, afirmă că a călătorit cu 1.400 de ani în viitor și că a văzut un final înfricoșător al evoluției inteligenței artificiale.

El spune că a fost implicat în experimente temporale finanțate de guvern în anii ’70, dar a decis să vorbească public abia în 2018, într‑un interviu acordat canalului Apex TV.

„Nu o să le placă faptul că spun asta. Așa să fie.”, a declarat el, cu fața blurată pentru a nu fi recunoscut.

Dezvăluiri ireale făcute de așa-zisul „călător în timp” din anul 4413

Walker susține că povestea începe în 1977, într‑o perioadă în care primul film Star Wars apărea în cinematografe, iar Fleetwood Mac domina topurile. El spune că lucra la Ministerul Apărării și că, după câțiva ani, a primit acces la informații strict secrete. Superiorii l‑ar fi considerat potrivit pentru a testa o tehnologie experimentală de călătorie în timp.

„Există cam 50 la sută șanse să funcționeze. Altfel, ai putea fi pierdut în spațiu și timp pentru eternitate sau chiar să rămâi blocat între dimensiuni.”, i s‑ar fi spus înainte de test.

Oferta de 250.000 de lire, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de lire astăzi, l‑ar fi convins să accepte.

El povestește că a fost transportat cu elicopterul la o bază secretă aflată pe fundul Canalului Mânecii, unde se lucra și la proiecte precum citirea gândurilor și teleportarea. Dispozitivul de călătorie în timp era descris ca „acest dispozitiv uriaș în formă de triunghi, cu fire ieșind în toate direcțiile”. După ce a fost echipat cu un costum de protecție împotriva radiațiilor, a fost plasat în interiorul structurii și pregătit pentru o deplasare de 600 de ani în viitor.

Ce se va întâmpla cu oamenii în următoarele 2 milenii

Walker spune că a ajuns mult mai departe decât era planificat, trezindu‑se în anul 4413. A deschis ochii într‑un „spital futurist”, acoperit cu o pătură și întâmpinat de o voce robotică feminină. În clădire nu ar fi existat oameni, ci doar roboți cu aspect vag uman. Ieșind afară, ar fi descoperit un oraș uriaș, cu mașini zburătoare și străzi populate exclusiv de roboți.

Acolo ar fi întâlnit un alt călător în timp, venit din anul 2028, care i‑ar fi explicat că omenirea „nu mai exista”, fiindcă „se contopise cu tehnologia cu mult timp în urmă, iar acum doar roboții mai rămăseseră”. Walker spune despre aceștia că erau „cele mai amabile persoane cu care am vorbit vreodată”.

În final, afirmă că a fost dus la o stație temporală, de unde roboții l‑au trimis înapoi în 1977, fără să ofere detalii despre modul în care ar fi funcționat întoarcerea.

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