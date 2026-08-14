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Iluzie optică virală | Găsiți omida ascunsă în această imagine!

De: David Ioan 14/08/2026 | 17:21
Iluzie optică virală | Găsiți omida ascunsă în această imagine!
Iluzie optică virală | Găsiți omida ascunsă în această imagine!
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Crezi că ai vedere perfectă și un IQ peste 140? Atunci pregătește-te pentru testul care îți pune percepția la încercare.

În această imagine aparent banală, o omidă minusculă este ascunsă printre frunze și fructe, camuflată atât de bine încât majoritatea oamenilor nici nu o observă.

Iluzie optică virală

Iluziile optice sunt trucuri vizuale care păcălesc creierul. Ochii captează imaginea, dar creierul o interpretează, iar uneori o interpretează greșit. De aici apar mișcări inexistente, forme imaginare sau detalii ascunse pe care le ratezi fără să-ți dai seama. Exact asta se întâmplă aici: o omidă integrată perfect în detaliile copacului, invizibilă la prima vedere.

Găsiţi omida ascunsă în această imagine

Privește atent. Imaginea nu are nimic spectaculos, dar este construită special ca să-ți testeze atenția. Omida nu sare în ochi, nu are culori contrastante, nu se evidențiază. Este un test de observație pur, care arată cât de fină este percepția ta vizuală. Dacă o vezi, ai ochi de vultur. Dacă nu, ai nevoie de soluție.

Pentru cei care nu au reușit, vine momentul adevărului. Iată unde se ascunde omida.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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