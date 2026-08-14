Cât te costă, de fapt, o nuntă dacă ești invitat. Darul, ținuta și transportul ridică nota de plată

O invitație la nuntă poate însemna pentru invitați o cheltuială considerabilă, mult peste ceea ce presupune simpla participare la eveniment. În cazul unui cuplu, bugetul alocat unei nunți se ridică, în medie, la aproximativ 2.600 de lei. În același timp, o persoană ajunge să cheltuiască în jur de 1.700 de lei. Pentru o parte dintre români, aceste costuri sunt atât de mari încât aleg să nu mai participe, chiar dacă au fost invitați.

Problemele legate de buget îi fac pe mulți români să privească diferit participarea la o nuntă. Potrivit unei cercetări realizate de Raiffeisen Bank România în colaborare cu Appinio, mai bine de jumătate dintre respondenți, respectiv 55%, au ales cel puțin o dată să nu meargă la o astfel de petrecere deoarece cheltuielile erau prea mari. În plus, 22% dintre cei chestionați afirmă că, deși au acceptat invitația, au evaluat mai întâi impactul financiar înainte de a lua decizia finală.

Nici pentru cei care aleg să participe, costurile asociate nunților nu sunt ușor de suportat. În perioada sezonului estival, 83% dintre persoanele care merg la astfel de evenimente spun că bugetul personal este pus serios la încercare. Mai mult decât atât, cheltuielile pentru nuntă ajung să reprezinte o importantă sursă de presiune financiară.

Cât costă participarea la o nuntă, de la dar până la ținută

Bugetul alocat unei nunți nu se rezumă la suma pusă în plic. Pentru cei mai mulți invitați, darul rămâne cheltuiala principală, fiind menționat de 87% dintre respondenți. Însă participarea presupune și o serie de costuri suplimentare.

Aproape jumătate dintre cei care merg la nunți, respectiv 41%, spun că trebuie să aloce bani pentru haine, încălțăminte și accesorii. Transportul reprezintă o altă cheltuială pentru 28% dintre participanți, iar 25% includ în buget și serviciile de machiaj sau coafură.

În cazul evenimentelor organizate în afara localității, nota de plată poate deveni și mai mare, mai ales atunci când este necesară achiziționarea unei ținute noi. În acest context, pentru aproximativ un cuplu din patru, participarea la o singură nuntă ajunge să coste 3.000 de lei.

Relația mirilor cu invitații, unul dintre cei mai importanți factori

Deși participarea la o nuntă poate pune presiune pe buget, apropierea de miri rămâne principalul criteriu pentru cei mai mulți invitați. 40% dintre respondenți spun că relația cu cei care se căsătoresc cântărește cel mai mult în decizia de a merge.

Pentru 25% primează normele sociale, în timp ce 11% țin cont de data evenimentului, iar 10% de cheltuiala totală. Totuși, atunci când costurile devin prea mari, chiar și invitațiile venite din partea unor persoane apropiate pot fi refuzate.

Mirii plătesc până la 60.000 de lei pentru organizarea evenimentului

Pentru invitați, participarea la o nuntă presupune un efort financiar de câteva mii de lei. Însă pentru cuplul care organizează evenimentul costurile pot ajunge la sume de ordinul zecilor de mii de lei. Datele unui sondaj arată că, în acest sezon, românii estimează că vor cheltui, în medie, aproximativ 60.000 de lei.

Cea mai mare parte a bugetului este alocată închirierii restaurantului sau a spațiului în care are loc evenimentul, cheltuială menționată de 39% dintre cei chestionați.

Pe locul următor se află mâncarea și băuturile, indicate de 37% dintre respondenți. Muzica reprezintă, la rândul său, o componentă importantă a bugetului, fie că este vorba despre un DJ, fie despre o formație, fiind menționată de 29% dintre organizatori.

Lista costurilor este însă mult mai lungă și include, printre altele, transportul și cazarea invitaților sau a membrilor familiei, vestimentația mirilor și a apropiaților, serviciile de fotografie și videografie, achiziția verighetelor, precum și numeroase alte servicii necesare pentru desfășurarea evenimentului.

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