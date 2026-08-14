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Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de fericită”

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 17:42
Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate. „Sunt extrem de fericită”
Foto: social media
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Rocsana Marcu trece printr-o perioadă de recuperare după o intervenție chirurgicală complexă, care a durat nu mai puțin de opt ore și jumătate. Vedeta, stabilită de mai mulți ani în Dubai, le-a oferit urmăritorilor săi o imagine surprinzătoare asupra stării sale de sănătate, apărând într-un videoclip în care dansează la mai puțin de o săptămână de la operație.

Fosta prezentatoare TV a ales să împărtășească momentul cu cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare, după ce a trecut printr-o perioadă medicală dificilă. Deși nu a dezvăluit în mod public diagnosticul și nici natura exactă a intervenției, Rocsana Marcu a transmis că procedura a avut rezultatul dorit și că se simte foarte bine.

Rocsana Marcu, recuperare spectaculoasă după o operație de 8 ore și jumătate

Imaginile publicate de vedetă au atras atenția tocmai prin energia pe care o afișează. Îmbrăcată într-o rochie roz, Rocsana Marcu dansează și pare să se fi recuperat rapid după operația de lungă durată. Apariția este cu atât mai surprinzătoare cu cât au trecut doar câteva zile de la intervenția chirurgicală.

Din mesajul transmis în mediul online reiese că problema medicală îi afecta inclusiv activitățile de zi cu zi. Acum, după intervenție, vedeta spune că poate reveni treptat la lucrurile obișnuite și se bucură că situația a fost rezolvată cu succes. Recuperarea pare să evolueze favorabil, iar starea sa de spirit este una pozitivă.

„La mai puțin de o săptămână după o operație de 8 ore și jumătate… și deja dansez. Ceea ce a început ca o problemă medicală s-a încheiat cu cel mai bun rezultat posibil: sunt sănătoasă, fericită și, în sfârșit, îmi pot încheia din nou cămășile la nasturi. Un nasture pe rând!

Îi mulțumesc enorm doctorului pentru profesionalismul și grija incredibile, precum și pentru rezolvarea problemei medicale. Sincer, omul acesta s-ar putea să fie un înger. Sunt extrem de fericită. Problemă rezolvată. Nasturi încheiați. Toată lumea câștigă”, a povestit Rocsana Marcu în mediul online.

În ultima perioadă, Rocsana Marcu și-a concentrat activitatea în special asupra domeniului imobiliar, după ce a ales să își construiască viața profesională în Dubai. Plecarea din România i-a schimbat radical parcursul profesional, iar vedeta s-a implicat tot mai mult în piața de real estate din Emiratele Arabe Unite.

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