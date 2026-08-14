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Adevăratul motiv pentru care Emily Burghelea s-a mutat cu toată familia în Tenerife: „Atunci am simțit că acest loc poate deveni mai mult decât o destinație”

De: roxana tudorescu 14/08/2026 | 17:56
Adevăratul motiv pentru care Emily Burghelea s-a mutat cu toată familia în Tenerife: „Atunci am simțit că acest loc poate deveni mai mult decât o destinație”
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Emily Burghelea a dat România pe Tenerife și pare mai hotărâtă ca niciodată să transforme mutarea într-un nou început pentru întreaga familie! După luni întregi de căutări și planuri, influencerița a făcut pasul cel mare, iar CANCAN.RO are, în exclusivitate, răspunsul ei despre motivele care au stat în spatele deciziei. De ce a ales Tenerife, ce se întâmplă cu proiectele sale din România și, mai ales, dacă plecarea este una definitivă?

Acum câteva zile, Emily Burghelea și-a luat prin surprindere comunitatea din mediul online și a anunțat că a decis să se mute din România împreună cu familia. Influencerița a dezvăluit că noul lor „acasă” va fi în Tenerife, iar vestea a stârnit imediat numeroase reacții și întrebări din partea celor care o urmăresc.

„Ideea mutării exista de ceva timp. Inițial, planul nostru era Franța”

Inițial, planul lor era să se mute în Franța. Cei mici au început chiar să facă meditații la franceză, pentru a fi pregătiți pentru noua viață. Doar că planurile s-au schimbat pe parcurs, iar destinația finală a ajuns să fie Tenerife.

„Astăzi însă simțim că acesta este drumul nostru”

CANCAN: De ce ați ales să vă mutați?

Emily: În viața noastră se întâmplă foarte multe cu viteza luminii și, sincer, uneori nici nu mai apucăm să procesăm ce se întâmplă. Procesăm direct efectele. Dar un lucru este foarte clar pentru noi: de aproape doi ani facem research și căutăm un sistem de educație sau, mai degrabă, un campus care să înglobeze tot ceea ce are nevoie un copil pentru o dezvoltare armonioasă. Școală, sport, arte, activități, comunitate, tot ce poate să îl ajute să crească frumos și echilibrat. În România am simțit foarte mult problema timpului pierdut. Facem aproximativ 2 kilometri până la grădiniță în 30 de minute cu mașina, adică aproape la fel cât facem și pe jos. Iar când am încercat să mergem cu bicicletele, am luat și amendă și am avut și momente în care mașinile au trecut foarte aproape de noi. Am arătat asta și pe story.Atunci am început să ne dăm seama și mai clar că timpul acesta este al copiilor noștri și poate fi folosit altfel. În loc să îl petreacă în trafic, pot să facă sport, să se joace, să aibă prieteni, să facă activități și să trăiască efectiv copilăria.

CANCAN: De cât timp vă gândeați la această mutare?

Emily: Ideea mutării exista de ceva timp. Inițial, planul nostru era Franța. Tocmai de aceea, la începutul anului, copiii au început meditații la franceză. Îi pregăteam ușor pentru schimbare, le povesteam ce urmează și ne bazam mult pe faptul că sunt sociabili, curioși și se adaptează repede. Viața însă are uneori alt plan și ne-a adus în Spania. Acum provocarea este și mai interesantă, pentru că ei se descurcă în engleză și franceză, iar aici se vorbește spaniolă. Dar cred foarte mult că, pentru copii, limbile se învață natural, mai ales prin joacă, prieteni și interacțiune. Copiilor le place foarte mult tot ce se întâmplă acum. Pentru ei este nou, este o aventură și sunt entuziasmați. Noi vrem să păstrăm exact sentimentul acesta și să transformăm mutarea într-o experiență frumoasă, nu într-o ruptură.

„Vrem să transformăm mutarea într-o experiență frumoasă, nu într-o ruptură”

CANCAN: Cum ai luat în considerare Tenerife?

Emily: Pentru mine, Tenerife a început să aibă sens în momentul în care mi-am imaginat rutina lor aici. Să poată merge liniștiți spre școală, să ajungă repede la sport, la activități, să fie afară, să aibă comunitate și prieteni. Atunci am simțit că acest loc poate deveni mai mult decât o destinație. Poate deveni acasă. Nu am avut încă timp să mă întreb dacă am făcut bine sau să regret ceva. Suntem în plină perioadă de acomodare, căutări, acte, copii, organizare. Preferăm să lăsăm timpul să treacă și să ne permită să evaluăm cu mintea limpede. Cred că răspunsurile adevărate vin după ce trece entuziasmul începutului și începe viața reală.

CANCAN: Ce faci cu proiectele?

Emily: Legat de partea profesională, tot ceea ce pot face online va continua de aici. Proiectele merg mai departe, iar pentru cele care necesită prezență fizică voi reveni în România. Chiar luna aceasta mă întorc pentru filmările următorului episod al reality show-ului despre care v-am povestit. Proiectul este aproape gata, dar mai avem filmări importante de făcut. În România am lăsat, practic, tot ce ține de proiectele aflate deja în desfășurare. Iar aici îmi doresc să ne integrăm real. Să cunoaștem comunitatea, oamenii, oportunitățile și poate chiar să descoperim proiecte profesionale noi. Mi s-ar părea păcat să mutăm doar adresa și să trăim exact aceeași viață prin laptop.

„În viața noastră se întâmplă foarte multe cu viteza luminii”

CANCAN: Este o mutare definitivă?

Emily: În acest moment, noi privim mutarea ca fiind una definitivă. Vrem, ușor-ușor, să mutăm aici tot ceea ce înseamnă rutina noastră de familie, să găsim școlile potrivite, activitățile potrivite și comunitatea potrivită pentru copii. Dar viața ne-a învățat că viitorul are propriul lui plan. Nouă ne-ar plăcea foarte mult să știm ce ne rezervă. 😄Astăzi însă simțim că acesta este drumul nostru. Iar dacă, peste ani, copiii noștri ne vor spune că aici au avut o copilărie frumoasă, liberă, cu sport, prieteni, experiențe și timp pentru ei, atunci, pentru mine, va fi cea mai mare confirmare că am făcut alegerea potrivită.

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