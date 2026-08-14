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Se schimbă regulile pentru camioane în București. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 18:24
Se schimbă regulile pentru camioane în București. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Se schimbă regulile pentru camioane în București. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
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Primăria Municipiului București propune schimbarea modului în care este reglementată circulația camioanelor și a utilajelor grele în Capitală. Proiectul, inițiat de primarul general Ciprian Ciucu, se află în această perioadă în dezbatere publică și urmărește să introducă un sistem unitar de reguli pentru transportatorii care folosesc vehicule cu masa mai mare de 5 tone.

Autoritățile susțin că noul regulament are ca principal obiectiv reducerea traficului greu din zonele aglomerate ale orașului și protejarea infrastructurii rutiere. În același timp, măsura ar trebui să contribuie la diminuarea poluării și la creșterea siguranței în trafic, în condițiile în care circulația camioanelor de mari dimensiuni poate îngreuna deplasarea celorlalți participanți la trafic.

Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei

Una dintre cele mai importante modificări vizează împărțirea Capitalei în două zone, cu reguli și niveluri de taxare diferite. Zona A, care corespunde centrului orașului, va păstra actualele taxe pentru anumite categorii de vehicule. Pentru camioanele cu masa totală maximă cuprinsă între 5 și 7,5 tone, autorizația va costa în continuare 363 de lei pentru o zi sau 3.147 de lei pentru o lună.

Schimbări sunt propuse în cazul Zonei B. Aceasta ar urma să fie extinsă considerabil, de la limita actualei Zone A până la ieșirile din București. În prezent, în această zonă nu există restricții și nici obligația de a achita o taxă pentru accesul vehiculelor grele. Prin noul regulament, situația s-ar modifica, iar transportatorii ar trebui să obțină autorizație pentru a putea circula în condițiile stabilite de municipalitate.

În același timp, tarifele pentru Zona B ar urma să fie reduse față de nivelul actual. Pentru accesul zilnic, taxa propusă este de 90 de lei, în timp ce autorizația lunară ar urma să coste 710 lei. În prezent, tarifele sunt de 100 de lei pe zi și 787 de lei pe lună.

Prin această diferențiere, municipalitatea încearcă să determine transportatorii să evite zona centrală și să utilizeze trasee situate mai aproape de marginea orașului. Practic, autoritățile vor să încurajeze deplasarea vehiculelor grele pe rute care nu traversează centrul Capitalei și care afectează într-o măsură mai mică traficul urban.

Un alt element important al proiectului îl reprezintă sancțiunile aplicate celor care nu respectă regulile. Amenzile pentru camioanele care circulă fără autorizația necesară ar urma să crească semnificativ. Valoarea maximă a sancțiunii ar putea ajunge la 10.000 de lei, în condițiile în care în prezent amenzile se situează între 4.000 și 5.000 de lei.

Regulamentul prevede și un regim distinct pentru vehiculele care au toate documentele necesare. Camioanele și celelalte autovehicule cu masa de peste 5 tone ar putea circula fără restricții orare în afara zonei centrale, cu condiția să dețină autorizația corespunzătoare. Astfel, municipalitatea urmărește să limiteze în special prezența traficului greu în zonele cu cea mai mare densitate de autoturisme și pietoni, fără să blocheze transporturile necesare activităților economice.

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