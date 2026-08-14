Acatistul Adormirii Maicii Domnului. Rugăciunea făcătoare de minuni care se rostește pe 15 august

În fiecare an, pe 15 august, creștinii ortodocși celebrează Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Azi se citește și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, pe care îl poți găsi și în varianta audio pe internet. Află ce rugăciune este bine să spui!

Ce este un acatist

Acatistul este modul prin care credincioșii se roagă divinității pentru a cere ajutor să treacă peste momentele grele din viața lor. Se rostește atunci când se pomenesc oamenii în rugăciuni sau când I se acordă mulțumire lui Dumnezeu.

Un acatist este format din mai multe rugăciuni și cântări de laudă. Acestea se rostesc și în timpul slujbelor bisericești, când se aduce cinste anumitor sfinți, Maicii Domnului și lui Dumnezeu.

Când dai un acatist la biserică, trebuie să treci data pe el în colțul din dreapta, sus, iar la mijlocul paginii trebuie să scrii acatistul propriu zis. Apoi mai treci numărul de zile pentru care dorești să fie citit.

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

Poate fi citit în orice zi din an, indiferent de oră, înainte de rugăciunea personală adresată lui Dumnezeu. Este recomandat a fi rostit în momente grele, când aveți un necaz, o supărare sau o problemă de sănătate.

Se citește mai des în Postul Adormirii Maicii Domnului, dar și în celălalte posturi de peste an. Cei care au canoane aspre, de exemplu: să citească acatistul timp de 40 de zile la rând, trebuie să ceară binecuvântare de la preot înainte de a citi rugăciunile.

Condacul 1

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru adormirea ta nu ne laşi pe noi!

Icosul 1

Îngerul întâistătător din cer a fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă şi mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Şi luminat strălucind, înaintea ei stând, a zis aşa:

Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului şi a pământului;

Bucură-te, preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer;

Bucură-te, ceea ce eşti preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău şi Dumnezeu;

Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile;

Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;

Bucură-te, plinirea vestirii profeţilor;

Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;

Bucură-te, podoaba şi stăpânirea ocârmuitorilor;

Bucură-te, înfrumuseţarea arhiereilor şi podoaba preoţilor;

Bucură-te, povăţuitoarea monahiilor, celor înţelepţite de Dumnezeu, către Împărăţia cea de sus;

Bucură-te, ceea ce deschizi uşile raiului neamului creştinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru adormirea ta nu ne laşi pe noi!

Citirea continuă cu condacul 2 și icosul 2, apoi se trece la condacul 3 și icosul 3 și tot așa, până când se ajunge la condacul 13. Apoi se recitesc icosul 1 și condacul 1 în această ordine, după care se rostește rugăciunea pentru Maica Domnului.

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Ce rugăciune se rostește pe 15 august

Potrivit doxologia.ro, este bine ca în această zi să rostim, acasă sau la biserică, această rugăciune pentru Fecioara Maria:

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene, urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase şi de la sufletele noastre cele întinate şi de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre şi ne ajută, că neputincioşi suntem. Fereşte-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi, şi ne izbăveşte de ele. Că preabinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt, în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin.

Câte acatiste are Maica Domnului

Potrivit bisericii, Fecioara Maria are mai multe rugăciuni pe care creștinii le pot citi și peste 100 de acatiste. Cele mai multe sunt dedicate icoanelor făcătoare de minuni ale Fecioarei Maria, dar și unor praznice:

Acatistul Bunei-Vestiri

Acatistul de Mulțumire către Maica Domnului

Acatistul Icoanei Maicii Domnului Făgăduitoarea (sau Maica Domnului cu Cartea)

Acatistul Maicii Domnului „Lauda Sfântă” pentru mulțumirile și pentru binefacerile primite de la Maica Domnului

Acatistul Maternității sau al Binecuvântării copiilor – Icoana făcătoare de minuni a Sfintei și Dreptei Ana cu Maica Domnului de la Schitul Sfânta Ana din Sfântul Munte Athos

Rugăciune către Maica Domnului la icoana „Caută la smerenia noastră”

Rugăciune de mulțumire către Maica Domnului

Acatiste legate de praznice:

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Intrarea în Biserică (21 noiembrie)

Adormirea Maicii Domnului (15 august)

Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie)

Acatistele icoanelor făcătoare de minuni:

Bucuria tuturor celor necăjiți

Grabnic Ajutătoare

Prodromița

Pantanassa (Vindecătoarea de cancer)

Potirul nesecat (izbăvirea de depedențe)

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