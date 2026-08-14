Bani în plus la pensie pentru o categorie de români. Ce trebuie să verifice în dosarul de pensionare

Cei care au desfășurat activitate profesională înainte de 1 aprilie 2001 și au achitat contribuții la Fondul pentru pensia suplimentară pot primi un beneficiu suplimentar la calculul drepturilor de pensie. Această facilitate este prevăzută în continuare de art. 143 din Legea nr. 360/2023 și se regăsește în cadrul normelor tranzitorii aplicabile în materia pensiilor publice.

Este important de menționat că expresia „pensia suplimentară” nu desemnează, în sistemul actual, un drept de pensie distinct, acordat separat de pensia pentru limită de vârstă. Contribuțiile achitate în cadrul vechiului sistem sunt luate în calcul la stabilirea pensiei prin creșterea punctajului.

Astfel, pentru lunile în care au fost plătite contribuții la Fondul pentru pensia suplimentară, punctajul aferent perioadei respective este suplimentat cu procentele stabilite de legislație.

Majorările acordate pentru perioadele respective sunt incluse în totalul punctelor de pensie luate în calcul la stabilirea cuantumului final. Potrivit Legii nr. 360/2023, valoarea pensiei se stabilește prin raportarea numărului total de puncte acumulate de asigurat la valoarea punctului de referință, prin operațiunea de înmulțire prevăzută de legislație.

Art. 143 din Legea nr. 360/2023 acordă majorări ale punctajului pentru contribuțiile plătite la Fondul pentru pensia suplimentară, procentele oscilând în funcție de cuantumul contribuției și de perioada în care aceasta a fost achitată. În cazul contribuției de 4%, se aplică reguli speciale pentru anumite intervale.

Prin urmare, simpla desfășurare a activității înainte de 1 aprilie 2001 nu este suficientă. Trebuie verificată perioada exactă a contribuției, analiza vizând intervalul de până la 31 martie 2001 inclusiv.

La ce trebuie să fie atenți beneficiarii de pensie

Cei care au desfășurat activitate înainte de 1 aprilie 2001 pot solicita verificarea modului în care au fost luate în calcul contribuțiile achitate pentru pensia suplimentară. Este util să fie comparate perioadele înscrise în documentele de pensionare cu punctajele acordate pentru lunile respective.

Totodată, trebuie verificat dacă se aplică procentele de majorare prevăzute de art. 143 din Legea nr. 360/2023, în funcție de perioada și nivelul contribuției. Pentru contribuția de 4%, este necesară și existența documentelor care confirmă plata în intervalele pentru care sunt prevăzute majorări speciale.

În ceea ce privește veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, acestea pot fi demonstrate prin documente emise de foștii angajatori, deținătorii arhivelor sau operatorii economici autorizați, potrivit condițiilor stabilite de lege.

„Pensia suplimentară” nu reprezintă o a doua pensie

Deși expresia „pensia suplimentară” este frecvent utilizată, aceasta nu înseamnă că beneficiarii primesc o pensie distinctă, achitată separat de dreptul principal de pensie. Potrivit art. 143, vechile contribuții sunt reflectate în calcul printr-o creștere a punctajului obținut pentru perioadele în care acestea au fost plătite.

Practic, punctajul aferent fiecărei luni este majorat cu procentul stabilit de legislație, iar rezultatul se adaugă la totalul punctelor care stă la baza stabilirii pensiei. În anul 2026, valoarea punctului de referință este stabilită la 81 de lei.

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