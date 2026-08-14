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Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare

De: Irina Vlad 14/08/2026 | 07:58
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare
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Începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile le promit seniorilor o majorare a pensiilor. Doar o anumită categorie de pensionari se vor bucura de o majorare de 210 lei a veniturilor. Iată despre ce este vorba!

Pensiile ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027 cu un procent cuprins între 6 și 8%, însă acest procent ar putea fi mai mic decât cel prevăzut inițial din cauza constrângerilor bugetale.

Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare/ sursă foto: Facebook

Pensiile ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027

Indexarea standard se bazează pe rata medie anuală a inflației din anul precedent, la care se adaugă 5-% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Spre exemplu, la o indexare de 7%, pensia minimă ar crește cu 89 de lei – de la 1.281 la aproximativ 1.370 de lei.

O pensie de 2.000 de lei ar crește cu aproximativ 140 de lei, iar seniorii care au acum pensia de 3.000 de lei ar putea primi o majorare de 210 lei. O pensie de 4.000 de lei ar primi o majorare de 280 de lei, iar pensia de 5.000 de lei ar urma să ajungă la 5.350 de lei.

În acest moment, sunt discutate mai multe variante pentru indexarea pensiilor, însă totul depinde de procentul care va fi stabilit pentru 1 ianuarie 2027. Un alt aspect important este bugetul destinat pensiilor. Potrivit datelor prezentate, acesta ar urma să crească de la aproximativ 156 de miliarde de lei în 2026 la circa 170 de miliarde de lei în 2027.

Diferența este de aproximativ 14 miliarde de lei. Chiar și așa, banii nu ar fi suficienți pentru o majorare foarte mare a tuturor pensiilor. Tocmai de aceea, procentul final al indexării este unul dintre cele mai importante subiecte pentru următoarea perioadă.

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