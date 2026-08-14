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Dan Bittman și amicul au „comis-o” la portbagaj! „Șifonată” e viața de burlac!

De: Carmen Gone 14/08/2026 | 07:50
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Dan Bittman pare că refuză să intre în categoria vedetelor care își numără anii. Artistul demonstrează că „verdele” nu este doar o culoare, ci un adevărat stil de viață. La 64 de ani, eternul rocker și-a făcut un obicei din ieșirile în aer liber. După ce CANCAN.RO l-a surprins și în trecut la mișcare, solistul a fost văzut din nou într-un parc din Capitală, doar că de dat aceasta, puțin cam…șifonat (iar aici vorbim despre tricou). De această dată, însă, adevăratul spectacol nu l-a oferit Bittman, ci prietenul său, care a decis că mașina poate ține loc fără probleme de vestiar.

Dacă Dan Bittman și-a făcut apariția relaxat, cu aerul că nimic nu-i poate strica ritmul, amicul său a fost cel care a atras toate privirile. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi chiar înainte de plimbare, iar acesta a hotărât că momentul cere o schimbare urgentă de…haine.

Dan Bittman a ieșit din nou la plimbare
Dan Bittman a ieșit din nou la plimbare

Amicul artistului a oferit momentul savuros al zilei

Cum, probabil, drumul până acasă era exclus, mașina s-a transformat instant într-un vestiar mobil. Cu o naturalețe demnă de un profesionist al improvizației, bărbatul și-a schimbat ținuta chiar în parcare, spre surprinderea celor aflați prin zonă.

Se pare că ieșirea l-a prins complet nepregătit, iar confortul a câștigat în fața discreției. Până la urmă, de ce să cauți un loc unde să te schimbi când poți rezolva totul lângă mașină? Acesta și-a dat jos cămașa și a îmbrăcat un tricou lejer, semn că dress code-ul plimbării era unul clar: haine sport. Dacă urmează câteva mii de pași, costumul poate aștepta o altă ocazie. În tot acest timp, Dan Bittman și-a așteptat calm prietenul. Spun unii că verdele este culoarea speranței. În cazul artistului, pare să fie și culoarea tinereții. Îmbrăcat aproape monocrom, acesta părea perfect integrat în decorul parcului, semn că știe să îmbine utilul cu plăcutul: puțină mișcare, aer curat și o ținută comodă.

Dan Bittman și amicul său au ales ținute comode pentru plimbare
Dan Bittman și amicul său au ales ținute comode pentru plimbare

Dan Bittman, în pas alert spre… tinerețe

După ce „vestiarul mobil” și-a încheiat misiunea, cei doi și-au continuat liniștiți plimbarea. Solistul de la Holograf a vorbit la telefon, probabil ocupat cu programul concertelor. Ce este cert, însă, e că s-au bucurat de vremea frumoasă și de aerul curat, fără grabă și fără să pară deranjați de privirile celor din jur. Pentru artist, astfel de ieșiri au devenit deja o rutină.

Nu este prima dată când CANCAN.RO îl surprinde alegând mișcarea în locul sedentarismului, iar rezultatele se văd. De altfel, chiar Bittman a mărturisit în ultima perioadă că încearcă să-și mențină forma fizică și să transforme plimbările lungi într-un obicei, conștient că, odată cu trecerea anilor, organismul are nevoie de mai multă atenție.

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