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Dan Bittman a intrat în “revizie”! Anii trec, iar artistul nu se mai simte bine în corpul lui

De: Adrian Vâlceanu 12/06/2026 | 07:50
Dan Bittman a intrat în “revizie”! Anii trec, iar artistul nu se mai simte bine în corpul lui
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Eternul rocker Dan Bittman este un „greu” al lumii mondene bucureștene, însă știe să rămână întotdeauna cu greutatea în limite cât se poate de bune. CANCAN.RO l-a surprins pe cel care i-a încântat decenii întregi pe români cu hiturile lui împreună cu Holograf, la o plimbare prin nordul Capitalei. Nu-l însoțește nimeni, probabil Bittman profită de aceste clipe de liniște pentru a-și pune ordine în gânduri și, de ce nu, pentru a găsi inspirație pentru piese noi.

Dan Bittman are o vârstă frumoasă, dar cu toate astea e mereu văzut în compania unor femei cel puțin la fel de frumoase. E o combinație perfectă. E la fel ca în filmul cu Benjamin Button, zici că pe măsură ce înaintează în vârstă Dan Bittman devine tot mai atrăgător și mai chipeș, mai ales că a renunțat la chica din anii `90, care nu-l ajuta deloc.

Ca să rămână în formă, Dan Bittman e adeptul plimbărilor pe jos. De altfel, artistul nici nu prea e văzut la volanul vreounei mașini, ci preferă transportul în comun, pentru că nu vrea să-și strice fața cu riduri provocate de nervii în trafic. Asta înseamnă să ai o strategie smart pentru vârsta a treia!

Bittman își face cei 10.000 de pași obligatorii zi de zi

Încălțat cu pantofi sport de la cel mai cunoscut producător american, Bittman pare să transmită un „Rock On!” fanilor săi de pretutindeni. Poartă pantaloni scurți kaki și un tricou negru, precum un adolescent. Din fericire, Bittman nu e adeptul bărbii, pentru că o barbă albă îți adaugă inutil ani la imagine. Părul albit, în schimb, face exact opusul, îl face pe Bittman mai sexy. Să fie acesta „cârligul” care face atâtea femei să rămână agățate de marele cântăreț?

Nu cu mult timp în urmă tot CANCAN.RO l-a surprins pe Bittman în compania unei superbe tinere brunete cu ochii verzi, o combinație scandalos de atrăgătoare. În imaginile în care merge îngândurat e posibil ca Bittman să se gândească chiar la ea. Sigur, ar fi multe alte întâlniri la care poate medita, dar cel puțin mai iese din rutină și nu se comportă absolut deloc cum s-ar comporta o altă persoană de vârsta sa, și asta e tot ce contează. Viața îi rezervă multe alte prilejuri de meditație.

CITEȘTE ȘI: DAN BITTMAN N-A RATAT NICIO „REPRIZĂ”. BLONDA SAU BRUNETA? 1 MAI L-A PRINS ÎN FORMĂ MAXIMĂ!

NU RATA! DAN BITTMAN JOACĂ DUR ȘI ȚINE LA DISTANȚĂ “TENTAȚIA” DE LA TERASĂ. PRIMĂVARA ÎL PRINDE ÎN FORMĂ MAXIMĂ!

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