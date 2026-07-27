Anastasia a fost împinsă în fața trenului? Cu doar câteva ore înainte să moară, tânăra de 22 de ani își făcea planuri de viitor

Uneori, cele mai grele bătălii sunt cele pe care nimeni nu le vede. O fotografie în care zâmbești, un plan pentru ziua următoare, un examen, un carnet de conducere, o vizită la bibliotecă. Din exterior, toate par firești. În interior însă, se poate da o luptă atât de apăsătoare, încât lumea din jur nici măcar nu bănuiește. Sau poate există detalii neștiute, care i-au curmat prea devreme destinul tinerei de 22 de ani. Povestea Anastasiei, tânăra de numai 22 de ani găsită fără viață după ce fusese căutată zile întregi de familie și autorități, este una care lasă în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri. O tragedie care a îndurerat o familie, a mobilizat polițiști și mii de oameni care au distribuit fotografia ei în speranța că va fi găsită la timp. Ipotezele curg, iar unele lucruri nu se leagă, deocamdată.

La mai puțin de 24 de ore după ce autoritățile au emis mesajul RO-Alert privind dispariția sa, vestea pe care nimeni nu și-o dorea a devenit realitate. Luni, 27 iulie, Poliția Capitalei a confirmat că tânăra fusese găsită fără viață.

Firul evenimentelor este cu atât mai dureros cu cât ultimele ore din viața Anastasiei păreau, la prima vedere, absolut obișnuite. Conform surselor noastre, vineri, în jurul prânzului, tânăra fusese împreună cu tatăl ei la o clinică pentru efectuarea analizelor medicale necesare obținerii permisului de conducere. Un gest banal, un pas firesc pentru orice tânăr care își face planuri de viitor. După ce au plecat de la clinică, Anastasia i-a spus tatălui că merge la bibliotecă pentru a învăța. Nimic nu părea să prevestească tragedia care urma.

Anastasia avea planuri de viitor

Tatăl a crezut că fiica lui își va petrece după-amiaza printre cărți. În schimb, aceasta s-a îndreptat spre zona Brănești, în județul Ilfov, unde și-a pierdut viața într-un accident feroviar. Potrivit primelor ipoteze analizate de anchetatori, este luată în calcul varianta unei sinucideri, însă nu se exclude nici ipoteza unui accident sau a unei crime. Poate fi oare luată în calcul varianta în care Anastasia ar fi fost împinsă în fața trenului? Este imposibil să nu te întrebi ce s-a petrecut în acele ore. Ce gânduri a purtat cu ea în drumul spre locul unde avea să fie găsită? O însoțea cineva? De ce a ales să își ascundă adevărata destinație? Sunt întrebări la care, cel mai probabil, doar ea ar fi putut răspunde, iar acum au rămas suspendate într-o tăcere dureroasă.

Spre seară, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, tatăl a alertat Poliția. În acel moment au început căutările. Timpul însă curgea împotriva tuturor. După aproape două zile de căutări, duminică, Poliția Română a extins operațiunile și a emis un mesaj RO-Alert prin care cerea ajutorul populației pentru găsirea tinerei. În astfel de situații, fiecare minut contează, mai ales atunci când persoana dispărută este vulnerabilă din punct de vedere medical. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tânăra se afla sub supravegherea unui medic psihiatru și urma și consiliere psihologică. Nu ar fi existat tentative anterioare de suicid, ceea ce face tragedia cu atât mai greu de anticipat pentru cei din jur.

Mama tinerei lucrează în cadrul Asociației Studenților la Psihologie și Științele Educației, un detaliu care face drama familiei și mai greu de cuprins în cuvinte. Dincolo de știrile seci și de informațiile din anchetă rămâne povestea unei tinere care avea doar 22 de ani și planuri concrete de viitor.

NU RATA – Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert