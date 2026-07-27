Acasă » Exclusiv » Anastasia a fost împinsă în fața trenului? Cu doar câteva ore înainte să moară, tânăra de 22 de ani își făcea planuri de viitor

Anastasia a fost împinsă în fața trenului? Cu doar câteva ore înainte să moară, tânăra de 22 de ani își făcea planuri de viitor

De: Andrei Iovan 27/07/2026 | 19:40
Anastasia a fost împinsă în fața trenului? Cu doar câteva ore înainte să moară, tânăra de 22 de ani își făcea planuri de viitor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Uneori, cele mai grele bătălii sunt cele pe care nimeni nu le vede. O fotografie în care zâmbești, un plan pentru ziua următoare, un examen, un carnet de conducere, o vizită la bibliotecă. Din exterior, toate par firești. În interior însă, se poate da o luptă atât de apăsătoare, încât lumea din jur nici măcar nu bănuiește. Sau poate există detalii neștiute, care i-au curmat prea devreme destinul tinerei de 22 de ani. Povestea Anastasiei, tânăra de numai 22 de ani găsită fără viață după ce fusese căutată zile întregi de familie și autorități, este una care lasă în urmă mai multe întrebări decât răspunsuri. O tragedie care a îndurerat o familie, a mobilizat polițiști și mii de oameni care au distribuit fotografia ei în speranța că va fi găsită la timp. Ipotezele curg, iar unele lucruri nu se leagă, deocamdată. 

La mai puțin de 24 de ore după ce autoritățile au emis mesajul RO-Alert privind dispariția sa, vestea pe care nimeni nu și-o dorea a devenit realitate. Luni, 27 iulie, Poliția Capitalei a confirmat că tânăra fusese găsită fără viață.

Anastasia avea planuri de viitor. sursa – social media

Firul evenimentelor este cu atât mai dureros cu cât ultimele ore din viața Anastasiei păreau, la prima vedere, absolut obișnuite. Conform surselor noastre, vineri, în jurul prânzului, tânăra fusese împreună cu tatăl ei la o clinică pentru efectuarea analizelor medicale necesare obținerii permisului de conducere. Un gest banal, un pas firesc pentru orice tânăr care își face planuri de viitor. După ce au plecat de la clinică, Anastasia i-a spus tatălui că merge la bibliotecă pentru a învăța. Nimic nu părea să prevestească tragedia care urma.

Anastasia avea planuri de viitor

Tatăl a crezut că fiica lui își va petrece după-amiaza printre cărți. În schimb, aceasta s-a îndreptat spre zona Brănești, în județul Ilfov, unde și-a pierdut viața într-un accident feroviar. Potrivit primelor ipoteze analizate de anchetatori, este luată în calcul varianta unei sinucideri, însă nu se exclude nici ipoteza unui accident sau a unei crime. Poate fi oare luată în calcul varianta în care Anastasia ar fi fost împinsă în fața trenului? Este imposibil să nu te întrebi ce s-a petrecut în acele ore. Ce gânduri a purtat cu ea în drumul spre locul unde avea să fie găsită? O însoțea cineva? De ce a ales să își ascundă adevărata destinație? Sunt întrebări la care, cel mai probabil, doar ea ar fi putut răspunde, iar acum au rămas suspendate într-o tăcere dureroasă.

Spre seară, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa, tatăl a alertat Poliția. În acel moment au început căutările. Timpul însă curgea împotriva tuturor. După aproape două zile de căutări, duminică, Poliția Română a extins operațiunile și a emis un mesaj RO-Alert prin care cerea ajutorul populației pentru găsirea tinerei. În astfel de situații, fiecare minut contează, mai ales atunci când persoana dispărută este vulnerabilă din punct de vedere medical. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tânăra se afla sub supravegherea unui medic psihiatru și urma și consiliere psihologică. Nu ar fi existat tentative anterioare de suicid, ceea ce face tragedia cu atât mai greu de anticipat pentru cei din jur.

Mama tinerei lucrează în cadrul Asociației Studenților la Psihologie și Științele Educației, un detaliu care face drama familiei și mai greu de cuprins în cuvinte. Dincolo de știrile seci și de informațiile din anchetă rămâne povestea unei tinere care avea doar 22 de ani și planuri concrete de viitor.

NU RATA – Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul
Exclusiv
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu…
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie
Exclusiv
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert,…
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a început o serie de postări agresive la adresa publicației noastre. Nu ne lăsăm intimidați. Le demontăm în continuare minciunile
Gandul.ro
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu,...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum se lucrează pe șantierul A13 Sibiu - Făgăraș
Adevarul
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Click.ro
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a început o serie de postări agresive la adresa publicației noastre. Nu ne lăsăm intimidați. Le demontăm în continuare minciunile
Gandul.ro
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu, după ce a ajuns în hotelul din Antalya: „La ora 07.00 dimineața ...
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu, după ce a ajuns în hotelul din Antalya: „La ora 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat”
Un vlogger de călătorii a explicat motivul pentru care România este vizitată din ce în ce mai puțin ...
Un vlogger de călătorii a explicat motivul pentru care România este vizitată din ce în ce mai puțin de străini. A tras un semnal de alarmă!
Semnul divin pe care Mihaela Rădulescu l-a primit de la Felix Baumgartner, la un an de la moartea lui
Semnul divin pe care Mihaela Rădulescu l-a primit de la Felix Baumgartner, la un an de la moartea lui
BANCUL DE LUNI | ”Tu ești Costică cu motocicleta?”
BANCUL DE LUNI | ”Tu ești Costică cu motocicleta?”
Cine este ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2026 și câte operații estetice are, de fapt. Ce meserie ...
Cine este ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2026 și câte operații estetice are, de fapt. Ce meserie are la bază?
Vezi toate știrile