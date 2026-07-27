Cine este ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2026 și câte operații estetice are, de fapt. Ce meserie are la bază?

Andreea Aurică a făcut furori în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1. Tânăra a reușit să-i cucerească inima lui Andrei Lemnaru, fostul logodnic al Ellei Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Și iată că, în 2026, revine din nou în rolul de seducătoare la Antena 1!

Cine este ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2026

Andreea Aurică, pe care România o cunoaște deja sub numele de Andrușca, este o tânără în vârstă de 27 de ani născută în zodia Vărsător, pasionată de beauty și fitness. A petrecut o parte din viață în Germania, unde a avut o relație de doi ani și jumătate. Apoi a revenit pe plaiuri mioritice și a devenit cunoscută în 2025, după ce a participat pentru prima dată ca ispită în Thailanda.

Aceasta a mărturisit, la vremea respectivă, că vrea să le aducă provocări cuplurilor care au acceptat testul, dar și că nu ar deranja-o să-și găsească jumătatea pe insulă. Susține că este o persoană care înțelege oamenii imediat ce îi cunoaște, lucru care îi permite să aibă o chimie aproape instantă cu bărbații.

„Am 26 de ani și sunt specialist în beauty. Nu mă tem să spun adevărul chiar și atunci când doare, iar emoțiile le îmbrățișez. Nu pot spune că joc un rol de ispită pentru că suntem oamenii cu toții și chiar și eu mă pot îndrăgosti aici, mă poate atrage un bărbat”, afirma ea în 2025.

Ce meserie are ispita Andrușca

Tânăra este pasionată de beauty, după cum a împărtășit și pe pagina ei de Instagram. În 2025 activa ca hairstylist, iar după terminarea emisiunii Insula Iubirii a devenit creatoare de conținut. Dar în ultima perioadă a înlocuit postările legate de păr, colorimetrie și coduri de reduceri cu cele de la… sală!

Andrușca postează tot mai des rutina pe care o are în fitness, unde este îndrumată la tot pasul de un antrenor personal. Bruneta le arată urmăritorilor ei ce exerciții face pentru a se menține fit, punând mereu accentul pe punctul ei forte: posteriorul!

„Nu știu dacă ați avut vreodată un antrenor care să vă explice chiar tot, la fiecare exercițiu, la fiecare repetiție, la fiecare mușchi în parte, ce se activează, cum se lucrează, de ce contează. Florin nu doar că este super documentat, dar se vede clar că își iubește meseria. Și ce mi se pare fascinant? Nu mă plictisesc deloc când vorbește. Din contră, îmi vine să-l ascult tot mai mult. A, și încă ceva, el spune ca are antrenamente destul de „ușoare” din punctul lui de vedere, dar nu și din al meu”, a mărturisit Andrușca pe Instagram despre cel care o ajută să se mențină fit.

Ce operații estetice are ispita Andrușca

În 2025, când a apărut pentru prima dată pe TV, Andreea era blondă și avea extensii. Dar nu acest lucru a atras atenția, ci formele sale fizice de invidiat. Trupul ei l-a fermecat și pe Marius Avram, concurent care a recunoscut că este atras fizic de ea, dar care a „părăsit-o” ulterior pentru ispita supremă Oana Monea.

Cu toate acestea, silueta Andreei nu este chiar naturală. După ce s-a reîntors acasă din experiența exotică, ispita Andrușca a recunoscut că are implant fesier și fațete dentare. Operația la posterior a fost realizată în Paris și, după cum se vede, este un real succes.

„Da, am implant fesier cu silicon. Am fost la Paris”, a mărturisit Andreea la Instagram Story.

Dar Andrușca nu și-a făcut această intervenție pentru că avea cu adevărat nevoie de ea, ci pentru că și-a dorit să aibă un posterior mai bine conturat.

„Nu am BBL. Mi-ar fi plăcut să apelez la această intervenție în locul procedurii pe care am făcut-o la nivelul feselor, adică implant fesier. Din păcate nu am avut destulă grăsime pentru a face această procedură. Implantul fesier este singura mea intervenție chirurgicală. Bineînțeles, am buzele făcute și puțin botox, cum are toată lumea. Încurajez, deci dacă cineva are de ales între BBL și implant fesier, încurajez BBL-ul pentru că recuperarea la implant fesier este mult mai grea”, a spus Andrușca.

Ce atuuri are focoasa șatenă

Andreea Aurică se consideră o femeie sigură pe sine, ce posedă o inteligență vie și atitudine echilibrată. Susține că este empatică și poate aduce liniște în viețile celor din jurul ei. Își dorește o conexiune reală și, dacă se va întâmpla să îi cadă un concurent cu „tronc”, va profita de situație.

„Dacă mă atrage un bărbat și există o conexiune sinceră, nu mă opresc. O relație poate începe oricând și oriunde, chiar și aici”, mai spunea Andrușca în 2025.

Cel mai romantic gest cu care un bărbat ar putea să o cucerească este cel clasic: tradiționalul buchet de flori, care simbolizează de cele mai multe ori atenția pe care bărbatul o acordă partenerei.

„Mie mi-ar plăcea să primesc flori, de exemplu, din partea partenerului. Îmi plac mult florile și cred că acesta este un gest drăguț și o dovadă de iubire și atenție”, susține șatena.

Andrușca, cea mai plăcută ispită

Se pare că rolul din cadrul emisiunii Insula Iubirii a fost unul care i s-a potrivit ca o mănușă. Cu toate că nu a făcut ravagii, acaparând inimile tuturor concurenților doar pentru ea, felul ei de a fi a propulsat-o în rolul de „cea mai plăcută ispită”.

În cele trei săptămâni petrecute în Thailanda, Andreea Aurică a reușit să formeze conexiuni autentice cu mulți concurenți. După ce Marius a „lăsat-o” pentru Oana Monea, Andrușca s-a apropiat tot mai mult de Andrei Lemnaru, concurentul care a fost înșelat de logodnica sa, Ella Vișan, cu ispita supremă Teo.

Andrușca și Andrei au avut o relație pasională, care a fost și ea filmată de camerele video din Thailanda. Acest lucru nu i-a căzut bine Ellei, deși ea a fost prima care a căzut în ispită. Dar ispita nu a pus la suflet nimic și chiar și-a făcut planuri de viitor cu Andrei Lemnaru.

„Vorbim despre planurile de viitor, ne înțelegem foarte bine. Sunt foarte fericită alături de el”, a spus Andreea în cadrul bonfire-ului.

Din păcate, relația celor doi nu a rezistat după ce s-au întors în România. Din cauza trădării majore pe care a suferit-o, Andrei nu s-a putut concentra asupra relației cu Andrușca și au decis să se despartă.

Andrușca și Andrei Lemnaru, revedere după un an

Cu toate că s-au despărțit de comun acord și în condiții bune, Andrușca și Andrei Lemnaru nu au mai păstrat legătura. Cei doi s-au revăzut la un an de la experiența care le-a marcat viața prin intermediul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Andrei a refuzat să o vadă pe Ella Vișan, fosta lui logodnică, și a acceptat să stea alături doar de Andrușca. Acesta a explicat că are niște principii de bază pe care nu vrea să le încalce, motiv pentru care nu-și dorește să o vadă pe fosta lui. Cât despre ispită, Andrei a avut numai cuvinte de laudă: a spus că l-a ajutat să descopere lucruri noi despre el.

„Urmărind reuniunea, am simțit o copleșitoare stare de recunoștință. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul fiecăruia dintre voi pentru avalanșa de mesaje, pentru cuvintele frumoase și pentru toată dragostea pe care mi-ați trimis-o. Faptul că ați văzut și ați apreciat schimbarea mea, că ați înțeles parcursul meu și că mă susțineți în tot ceea ce sunt astăzi înseamnă mai mult decât pot exprima în cuvinte. Fiecare gând bun de la voi îmi umple inima de bucurie!”, a transmis Andrușca pe Instagram.

Ce spune despre rolul de ispită

După ce sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii s-a terminat, Andrușca a publicat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre experiența din Thailanda. Pentru ea, emisiunea a fost o experiență în care a descoperit noi lucruri despre ea, ca femeie, dar și despre cei din jur.

„Am trăit cea mai intensă, revelatoare și sinceră experiență din viața mea. Insula Iubirii nu a fost doar un reality show — a fost o călătorie spre mine însămi, o oglindă în care am văzut adevăruri, vulnerabilități, dar și o forță pe care nu știam că o am. Experiența m-a ajutat, chiar și pe mine, să mă regăsesc! Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care fac posibil acest proiect. Vă port recunoștință sinceră pentru că mi-ați oferit acest cadou de viață. Și vouă, celor care mă veți urmări, susține sau chiar judeca — vă mulțumesc. Sunteți parte din povestea mea. Sper ca trăirile mele să fi atins ceva în voi, fie că a fost o amintire, o lecție sau o emoție. Insula Iubirii mi-a schimbat viața. Iar pentru asta, n-am decât un cuvânt: MULȚUMESC!”, a postat șatena pe contul personal.

Andrușca și-a schimbat look-ul după sezonul 9

Ispita, care va apărea din nou pe micile ecrane în toamna lui 2026, are un look nou. Dacă în urmă cu un an era blondă și avea extensii, după revenirea din Thailanda a decis să-și dea un refresh. Nu știm dacă asta a simțit ea sau dacă pur și simplu nu a vrut să mai aibă același look ca al Ellei Vișan, dar a dat fuga la salon și acum este schimbată total.

Andreea a decis să renunțe la extensii și să-și lase părul să crească în ritmul lui natural. A schimbat blondul cu șatenul, optând la un moment dat pentru șuvițe. A renunțat și la machiajul mai strident pentru un look mai natural, mai fresh, apoi a pus tot mai mare accent pe fizicul ei și pe mersul regulat la sală.

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