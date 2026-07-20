Ce s-a întâmplat cu afacerile ispitei Jaguarul de la Insula Iubirii 2026. Adevărul despre bani, datorii și businessul din HoReCa

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este fosta ispită din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. Tânărul s-a viralizat ca pâinea caldă în România, replicile sale și felul de a fi ajutându-l să revină în această ipostază și în sezonul 10. Află detalii!

George Jaguarul, de două ori ispită

Jaguarul este una dintre ispitele masculine ale sezonului 9, filmat în anul 2025. Tânărul s-a făcut remarcat rapid prin felul său diferit de a se comporta și vorbi. A venit la Insula Iubirii cu o serie de replici savuroase în bagaje, care au primit milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul în urmă cu un an.

Primul lucru pe care domnișoarele l-au reținut despre el a fost faptul că adoră să se laude singur. Ba mai mult, s-a autointitulat un profesionist în arta seducției, cu toate că a rămas cu buza umflată la Insula Iubirii. Dacă vă amintiți bine, acest „călugăriț” devenit jaguar nu a reușit să vrăjească nicio concurentă.

Ce afaceri are ispita Jaguarul de la Insula Iubirii

Viața a fost bună cu ispita masculină, chiar dacă pe TV nu a reușit să demonstreze că este un real „macho, macho man”. La cei 34 de ani ai săi de acum, George Ivănescu este un antreprenor de succes în domeniul HoReCa.

Jaguarul a trăit mulți ani în Italia, țară în care și-a deschis prima afacere și, cel mai probabil, a învățat arta seducției! După ce și-a deschis un restaurant alături de un partener de afaceri, George a decis că vrea și poate mai mult.

Atunci a revenit în România, unde a deschis o franciză Tucano Coffee în Deva. Potrivit unui topic deschis pe Reddit, Jaguarul s-a bucurat de un real succes în rândul angajatelor sale. Toate voiau să fie în preajma lui și îi dădeau instant follow pe Instagram.

Ce s-a întâmplat cu afacerile ispitei

În cadrul unui clip video postat pe Instagram în decembrie 2025, George a mărturisit că a închis restaurantul specializat pe servit pește de la mare pe care îl avea. A rămas cu locația din Deva care, după cum susține ispita, „merge incredibil de bine”.

Acesta a mărturisit și că va deschide un business nou cu ispita Mattia Carnessali, mai exact o firmă de cămăși, cum ambele ispite adoră acest look care impresionează domnișoarele.

Jaguarul ispitește departe de camerele de filmat

Cu toate că și-a făcut mare reclamă la TV, lăudându-se mereu cu succesul pe care îl are la femei datorită fizicului său, Jaguarul nu a reușit să destrame niciun cuplu. Dar la fiecare testimonial susținea că acasă, adică în Deva, se bucură de un număr mare de admiratoare.

Ba mai mult, susține că toată lumea vorbește despre el în oraș, pentru că atrage atenția cu modul lui de a fi, de a vorbi și prin aparițiile sale „țiplă”. Jaguarul susține că poate să cucerească orice domnișoară cu o simplă privire, apoi noaptea devine tot mai fierbinte. ¡Ay, mamacita!

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe. În discotecă, ți-am zis, o privire și la 3-4 dimineața suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, mai spune Jaguarul.

Angajatele l-ar fi înscris la Insula Iubirii

Anul trecut, George a făcut o mărturisire care i-a surprins pe mulți. Acesta susține că angajatele lui l-au înscris în cadrul emisiunii din Thailanda ca să-și arate adevăratul său farmec. Ispita susține că era în România de 5 luni când a fost înscris și că nici măcar nu știa despre ce este vorba, cum nu obișnuiește să se uite la TV.

Și, când a fost acuzat că-l copiază pe Marcel din sezonul 8, Jaguarul a spus că nu știe despre cine este vorba, deoarece nu s-a uitat la edițiile anterioare ale emisiunii.

Ce a făcut Jaguarul după Insula Iubirii?

Pe măsură ce edițiile din sezonul 9 se difuzau, popularitatea Jaguarului creștea. A început să fie oprit tot mai des pe stradă de oameni care își doreau să-l salute și să facă poze cu el. La evenimentele publice de vizionare a edițiilor din Insula Iubirii, tinerele roiau în jurul lui, doar, doar obțin și ele o poză. George a mărturisit că a avut parte și de un mic incident: o tânără care l-a văzut față în față s-a agitat atât de tare, încât a leșinat.

Chiar dacă s-a întors la Deva, contractele nu s-au oprit din a „curge”. George a semnat pe bandă rulantă diverse colaborări în mediul online, devenind peste noapte un veritabil influencer. Susține că celebritatea i-a răpit din orele prețioase de somn, fiind nevoit să fugă în toate direcțiile în care este chemat. În tot acest timp, nu și-a neglijat afacerile pe care susține că le are și care îi produc venituri considerabile.

Una dintre problemele cu care se confruntă este dorința arzătoare a fanilor săi de a face poze cu el. Jaguarul a mărturisit, în urmă cu câteva luni, că toată lumea vrea să facă poze cu el, indiferent de locul în care se află. Și el nu îi refuză, deoarece fanii i-au adus popularitatea pe care azi o are, dar că i se pare un lucru obositor.

„Ce mă enervează cel mai repede? Când lumea zice Jaguarul. Pe mine mă consideră un jaguar, adică nu fac diferența între Jaguar și George. Adică toată lumea vede Jaguarul, dar nu îl vede pe George și momentul ăsta mă enervează foarte tare”, a mărturisit ispita pe Instagram.

Veniturile s-au mărit considerabil

Tot în decembrie 2025, Jaguarul a recunoscut că expunerea de care a avut parte după ce a apărut la Insula Iubirii i-a generat venituri considerabile. Nu se consideră bogat, dar consideră că ar putea deveni.

„Nu te mint, este chiar foarte bine. Aduce foarte multe roade insula, nu mă plâng. Nu pot să zic că sunt milionar, încă nu, dar sunt pe strada cea bună, cum se zice”, a spus Jaguaru pentru Sebinuc.

Această afirmație i-a adus și un mic comentariu plin de hate din partea unui fan, care l-a întrebat câte datorii are. Jaguarul nu s-a ofensat și a ales să răspundă sincer:

„Multe, dar platite. Am crezut în mine și am avut și noroc sincer 🥰”.

Cum arată Jaguarul acum

Dacă în 2025 era fit, anul acesta George s-a mai rotunjit la față. Acesta a apărut recent într-un clip video alături de celebrul Pescobar și unul dintre urmăritorii săi i-a semnalat faptul că a luat câteva kilograme în plus. Comentariul său a fost unul acid, dar Jaguarul i-a dat o replică pe măsură!

„Ești expirat deja, jaguarizatule… Ai făcut fălci!”, i-a scris un fan. „Noi din Turda, fratello, nu expirăm niciodată 🥰”, a replicat ispita.

Ce-l deranjează pe Jaguarul la o femeie

Ispita de la Insula Iubirii, care susține că are foarte multe admiratoare, a primit o intrebare interesantă în mediul online: ce îl enervează foarte tare și răspunsul nu a întârziat să apară. George a recunoscut că, înainte, îl deranja foarte tare când ieșea la întâlniri cu domnișoare și acestea începeau să-l compare cu foștii lor iubiți.

„Când ieșeam cu o fată și făcea comparație între mine și foștii ei prieteni. Adică eu, cum am zis, sunt o persoană care acordă multă libertate, nu-s posesiv, nu-s gelos. Și zicea că nu, ex-prietenul meu mă ținea închisă în casă și am zis că nu mă interesează. Și asta am nimerit-o în foarte multe relații, să fiu comparat cu foștii. Numai că eu eram pozitivul și ei negativul, să zicem așa. Și atunci începea chestia asta să mă deranjeze foarte tare”, a mărturisit George.

Drama din copilărie a Jaguarului

Cu toate că pare dandy și relaxat, George ascunde o reală dramă. Când avea numai trei ani, părinții lui au decis să divorțeze și el susține că „a crescut aproape singur”. Acest lucru a avut un impact major asupra sa, resimțind lipsa de afecțiune din partea familiei. Financiar, a zis că ai lui „stau bine”.

Dar a luptat cu greutățile vieții și a reușit rapid să se pună pe picioare, pornind de la spălător de vase și ajungând antreprenor. Acest lucru poate se datorează și faptului că este zodia Leu, guvernată de Soare, astru care le conferă nativilor o energie debordantă, o încredere puternică în sine, generozitate și o dorință înnăscută de a străluci.

„Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, a spus George la Antena 1.

CITEȘTE ȘI:

Cine este iubita oficială a lui George „Jaguarul”. În timp ce el ispitea concurentele în Thailanda, acasă îl aștepta „bambolina”!

Cine este Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” 2026. Cu ce ispită feminină a avut o idilă fierbinte, după ce s-a iubit cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite